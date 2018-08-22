«Летнюю хоровую школу» в Приамурье прошли 80 детей

Фото: пресс-служба областного министерства культуры

В лагере «Колосок» в окрестностях Благовещенска завершилась необычная профильная смена. С 10 по 20 августа здесь впервые собрались юные хористы. С 80-ю исполнителями в течение одиннадцати дней работали десять педагогов.

«Летняя хоровая школа» проходила для обучающихся детских школ искусств Амурской области. Основной целью профильной смены было формирование состава сводного детского хора Амурской области. Участниками стали 80 детей и 10 преподавателей.

В рамках «Школы» ребята совершенствовали свое профессиональное мастерство — участвовали в репетициях, концертах, творческих занятиях, а также выполняли оздоровительные мероприятия.

«Летняя хоровая школа» в условиях детского оздоровительного лагеря дала возможность активизации музыкальной деятельности, творческого потенциала обучающихся и коллективов учреждений дополнительного образования области; совершенствования региональной системы поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей в сфере культуры и искусства.

По завершении смены прошел итоговый концерт с обширной программой, участие в котором приняли сводный хор области и хоровые коллективы, сообщает областное министерство культуры.