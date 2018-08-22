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сегодня, 10:45 0

В Зее спасли щенка, упавшего в глубокое подполье

В Зее спасли щенка, упавшего в глубокое подполье

Пожилая жительница города Зеи позвонила спасателям, умоляя спасти щенка. Он упал в подполье летней кухни. Лестница подгнила, поэтому пенсионерка побоялась спускаться сама.

«Приехав на место, спасатели обнаружили, что малыш трех недель от роду находился на дне подполья глубиной около четырех метров. Лестница была подгнившая, поэтому хозяйка вряд ли бы сама смогла спуститься вниз, – рассказал спасатель поисково-спасательного отряда Зеи Олег Кудрин. – Мы аккуратно это сделали и достали щенка. Он был крохотный, размером с две ладошки. Ему повезло, что он упал через отдушину на мягкий песок и не поранился».

По информации Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, щенку ничего не угрожает – сразу после спасения он побежал к миске.

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#животные #Зея #происшествия


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