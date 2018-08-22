В Благовещенске взяты под стражу подозреваемые в фальшивомонетничестве

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В августе 2018 года в дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступил ряд заявлений об обнаружении купюр достоинством 2 000 рублей с признаками подделки. Поддельные купюры выявляли в банке, аптеке, магазине областного центра.

Так, в один из банков обратился работник торговой точки для проверки купюры, которой расплатился неизвестный покупатель. Амурчанин пояснил, что при пересчете денег данная банкнота вызвала сомнения в подлинности. Специалисты банка сообщили, что она имеет явные признаки подделки.

Подобные купюры также выявлены при пересчете денежных средств в аптеке, банке, магазине и других организациях и предприятиях. Согласно заключению эксперта, изъятые банкноты не соответствуют образцам аналогичной продукции, выпускаемой ФГУП «Гознак».

По всем фактам сбыта поддельных денег следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 186 УК РФ.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области совместно с благовещенскими коллегами в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили лиц, которые могут быть причастны к совершению данных преступлений. Ими оказались двое жителей областного центра 1974 и 1980 годов рождения.

Операция по пресечению незаконной деятельности злоумышленников проводилась сотрудниками полиции и бойцами специального отряда быстрого реагирования управления Росгвардии по Амурской области. Задержали подозреваемых по месту жительства. В ходе обысков в их квартирах обнаружены и изъяты более 30 купюр с признаками подделки номиналом 1 000, 2 000 и 5 000 рублей.

Фигуранты признались в содеянном. Им вменяется шесть эпизодов преступной деятельности. Предварительно установлено, что банкноты они изготовили при помощи принтера.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.