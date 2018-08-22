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сегодня, 10:24 0

В Хабаровске мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку

В Хабаровске мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку
Фото: uroki4mam.ru

В отделение полиции Хабаровского края обратилась 38-летняя женщина. Она была в слезах и сильно испугана. Женщина сообщила, что некий мужчина надругался над её десятилетней дочерью.

Правоохранителям понадобились сутки для задержания хабаровчанина, который подозревается в растлении малолетней девочки. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

«Хабаровчанка пояснила, что половой акт произошел в квартире дома на улице Аксёнова. Единственным подозреваемым в растлении малолетней стал 43-летний мужчина. Девочка опознала обидчика, а злоумышленник сознался в акте педофилии», – рассказали в полиции Хабаровска.

Сотрудники уголовного розыска России совместно с полицейскими задержали вероятного насильника по горячим следам. Подозреваемым оказался ранее судимый хабаровчанин.

В отношении обвиняемого возбужденного уголовное дело, предусмотренное пунктом «Б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает DVHab.ru.

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