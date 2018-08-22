Как в воду канула: в Свободном не могут найти следы пропавшей девочки

В поисках задействованы более сотни человек. Они осмотрели луга, заброшенные здания и колодцы, но следов пропавшей девочки пока не нашли.

«Есть ощущение, что жива и все хорошо? – спрашивает у добровольцев организатор поисков. – Значит, найдем живую, и все будет хорошо». Поиски пятилетней Сони начались вечером в понедельник, 20 августа, вскоре после того, как родители обнаружили исчезновение дочери. Она играла во дворе своего дома, который находится на окраине Свободного. В 16 часов родители хватились ребенка, но малышки уже и след простыл. Сразу обратились в полицию. На помощь правоохранителям отправились и волонтеры.

«Все, что вблизи расположено, осмотрели – дорогу к кирпичному заводу, кирпичный завод, маслозавод, холодильные камеры, все близлежащие дороги, овраги, аулы», – перечисляет волонтер Никита Рябчук.

Завершились поиски только в три часа ночи, а возобновились уже утром. К этому времени помогать искать Соню вызвались около сотни добровольцев. Вместе со спасателями и кинологами из Благовещенска они прочесали ближайшие поля, овраги, колодцы, заброшенные постройки и речку.

Поиски охватили бóльшую часть города. Поддержать родителей приехали и родственники из соседнего села. «Каждый кустик – всё, всё просматривали, – рассказывает Любовь Гулевич, сестра Сони. – Мы не знаем, где искать на самом деле. Кто говорит, если по собаке судить, то будто бы ее в машину посадили и увезли, потому что собака потеряла след. Вообще, надеемся на лучшее, что все хорошо будет».

Кроме сестры, у Сони есть старший брат. Семья считается благополучной, говорят соседи. И вспоминают: девочка никогда не гуляла за пределами дома одна. «Она дома постоянно была. С дедом ходила, с Юлькой, с матерью, ходила. Не была она одна. Как в воду канула, и все. Отца ее, Вадима, я давно знаю, мы с ним на мебельной фабрике работали, он пацаном еще был. Плохого ничего не могу сказать. Они сами на себя работают, скотину держат, много скотины», – говорит сосед.

Еще у семьи есть небольшой бизнес, из-за долгов в котором неизвестные могли похитить ребенка, говорят местные жители. Другое предположение: Соню увезли на машине или девочка сама перелезла через забор после того, как ее позвал кто-то знакомый.

На фоне этих версий появились гадалки и экстрасенсы, которые делились своим видением ситуации в группах мессенджера. «Участвует экстрасенс: папе ребенка позвонил и сказал про шиномонтажку, что ребенок лежит связанный. Но мы все эти версии отметаем, потому что это полный бред. Считаем, что в это верить нельзя», – сообщает девушка-волонтер.

Ребенка искали дома и во дворе, но тоже безрезультатно. По факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». «Проведены подворные и поквартирные обходы в многоквартирных домах. Привлекался кинолог с собакой. Для оказания практической помощи в установлении местонахождения девочки и обстоятельств ее исчезновения в Свободный прибыла группа сотрудников управления уголовного розыска под руководством начальника УУР», – комментирует начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Все, кто начал поиски, намерены их продолжать до тех пор, пока Соня не найдется.