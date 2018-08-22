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Как в воду канула: в Свободном не могут найти следы пропавшей девочки

Как в воду канула: в Свободном не могут найти следы пропавшей девочки

Съемочная группа благовещенской телекомпании «Альфа-канал» работала в Свободном, где продолжают искать пятилетнюю Софью Чернобаеву. Журналисты поговорили с волонтерами и соседями. Есть предположение, что пропажа девочки может быть связана с бизнесом семьи.

В поисках задействованы более сотни человек. Они осмотрели луга, заброшенные здания и колодцы, но следов пропавшей девочки пока не нашли.

«Есть ощущение, что жива и все хорошо? – спрашивает у добровольцев организатор поисков. – Значит, найдем живую, и все будет хорошо». Поиски пятилетней Сони начались вечером в понедельник, 20 августа, вскоре после того, как родители обнаружили исчезновение дочери. Она играла во дворе своего дома, который находится на окраине Свободного. В 16 часов родители хватились ребенка, но малышки уже и след простыл. Сразу обратились в полицию. На помощь правоохранителям отправились и волонтеры.

«Все, что вблизи расположено, осмотрели – дорогу к кирпичному заводу, кирпичный завод, маслозавод, холодильные камеры, все близлежащие дороги, овраги, аулы», – перечисляет волонтер Никита Рябчук.

Завершились поиски только в три часа ночи, а возобновились уже утром. К этому времени помогать искать Соню вызвались около сотни добровольцев. Вместе со спасателями и кинологами из Благовещенска они прочесали ближайшие поля, овраги, колодцы, заброшенные постройки и речку.

Поиски охватили бóльшую часть города. Поддержать родителей приехали и родственники из соседнего села. «Каждый кустик – всё, всё просматривали, – рассказывает Любовь Гулевич, сестра Сони. – Мы не знаем, где искать на самом деле. Кто говорит, если по собаке судить, то будто бы ее в машину посадили и увезли, потому что собака потеряла след. Вообще, надеемся на лучшее, что все хорошо будет».

Кроме сестры, у Сони есть старший брат. Семья считается благополучной, говорят соседи. И вспоминают: девочка никогда не гуляла за пределами дома одна. «Она дома постоянно была. С дедом ходила, с Юлькой, с матерью, ходила. Не была она одна. Как в воду канула, и все. Отца ее, Вадима, я давно знаю, мы с ним на мебельной фабрике работали, он пацаном еще был. Плохого ничего не могу сказать. Они сами на себя работают, скотину держат, много скотины», – говорит сосед.

Еще у семьи есть небольшой бизнес, из-за долгов в котором неизвестные могли похитить ребенка, говорят местные жители. Другое предположение: Соню увезли на машине или девочка сама перелезла через забор после того, как ее позвал кто-то знакомый.

На фоне этих версий появились гадалки и экстрасенсы, которые делились своим видением ситуации в группах мессенджера. «Участвует экстрасенс: папе ребенка позвонил и сказал про шиномонтажку, что ребенок лежит связанный. Но мы все эти версии отметаем, потому что это полный бред. Считаем, что в это верить нельзя», – сообщает девушка-волонтер.

Ребенка искали дома и во дворе, но тоже безрезультатно. По факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». «Проведены подворные и поквартирные обходы в многоквартирных домах. Привлекался кинолог с собакой. Для оказания практической помощи в установлении местонахождения девочки и обстоятельств ее исчезновения в Свободный прибыла группа сотрудников управления уголовного розыска под руководством начальника УУР», – комментирует начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Инна Карташова.

Все, кто начал поиски, намерены их продолжать до тех пор, пока Соня не найдется.

Просмотров всего: 9650

#дети #происшествия #Свободный


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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    4 часа назад

    Рассматривают версию, что могли похитить и называют бредом предположение, что находится в шиномонтажке связанная...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    4 часа назад

    Одно дело версия следствия, другое дело видения экстрасенса. Компетенция разная. Всё ж в полиции люди с образованием работают

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Экстрасенсы... совести нет: у людей беда, а эти лезут со своей чушью...

  • Dick09

    Dick09
    3 часа назад

    Если села в машину, скорее всего в Свободном ее уже нет.

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Господи, главное, чтобы жива была.....

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    2 часа назад

    редко когда все хорошо заканчивается в таких историях(

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Раз приучена вблизи дома находиться и нигде следов не нашли, то конечно увезли. Искать надо свидетелей видевших авто, а такие свидетели должны быть по примерному маршруту возможно скрытого движения авто.

  • Анечка

    Анечка
    2 часа назад

    ДО ТЕХ ПОР ПОКА БУДЕТ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПРЕСТУПНИКОВ, А ПРИГОВОР БУДЕТ ВЫНОСИТЬ СУД ПРИСЯЖНЫХ,ЧТО СТРАШНО - ПРОПАЖА ДЕТЕЙ И БУДЕТ НЕ РЕДКИМ ЯВЛЕНИЕМ

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    1 час назад

    такая же точно история, как с Белогорской Верочкой

    маньяк отсиделся и вышел снова на охоту?...

  • starco

    starco
    1 час назад

    OT

    Раз приучена вблизи дома находиться и нигде следов не нашли, то конечно увезли. Искать надо свидетелей видевших авто, а такие свидетели должны быть по примерному маршруту возможно скрытого движения авто.



    Там улица (дорога) как раз обрывается, вокруг лишь частные дома с заборами в человеческий рост. Глухомань, где прохожих практически и не встретишь. Проблема в том, что и родители, судя по информации, не сразу хватились ребёнка - потом, конечно, какое-то время сами искали. Точное время пропажи никто не знает, в общем. Уехать из этого района можно несколькими путями, уйти незамеченным с ребёнком - вряд ли. Каждую машину запоминать ? Камер наблюдения на зданиях там нет, нужно всех автомобилистов с регистраторами, побывавших в то время в районе исчезновения, привлекать - но знать бы, что (кого) искать и в какой промежуток времени. Если верно предположение, что девочку похитили - место выбрано(подходит) идеально, да ещё и дождь этот... в общем, история эта из разряда загадочных исчезновений, масса вопросов и гипотез - и никаких зацепок.

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    удачи родителям и все кто откликнулся на эту беду

    Дай Бог чтобы все хорошо закончилось

  • OT

    OT
    1 час назад

    starco

    OT

    Раз приучена вблизи дома находиться и нигде следов не нашли, то конечно увезли. Искать надо свидетелей видевших авто, а такие свидетели должны быть по примерному маршруту возможно скрытого движения авто.



    Там улица (дорога) как раз обрывается, вокруг лишь частные дома с заборами в человеческий рост. Глухомань, где прохожих практически и не встретишь. Проблема в том, что и родители, судя по информации, не сразу хватились ребёнка - потом, конечно, какое-то время сами искали. Точное время пропажи никто не знает, в общем. Уехать из этого района можно несколькими путями, уйти незамеченным с ребёнком - вряд ли. Каждую машину запоминать ? Камер наблюдения на зданиях там нет, нужно всех автомобилистов с регистраторами, побывавших в то время в районе исчезновения, привлекать - но знать бы, что (кого) искать и в какой промежуток времени. Если верно предположение, что девочку похитили - место выбрано(подходит) идеально, да ещё и дождь этот... в общем, история эта из разряда загадочных исчезновений, масса вопросов и гипотез - и никаких зацепок.



    Ну тогда схватить не может никто (кричать будет) да и не рискнет на такое. Заманить незнакомому проблематично. Значит знакомый был. Я думаю тут женщина замешана.

  • starco

    starco
    58 минут назад

    OT

    Ну тогда схватить не может никто (кричать будет) да и не рискнет на такое. Заманить незнакомому проблематично. Значит знакомый был. Я думаю тут женщина замешана.



    Гадать можно долго и нудно. Из того, что известно по СМИ и соцсетям, понятно лишь одно: ребёнок в определенный момент исчез во дворе своего дома из поля зрения взрослых - и больше его никто не видел. Ни родные, ни соседи, ни жители этого района. Ребёнок в красном платье, красных колготках, красных тапочках не мог исчезнуть, пойдя прогуливаться по району - кто-нибудь бы обратил внимание. С другой стороны, время исчезновения такое, что люди ещё на работе или копаются в огородах - улицы обычно пустые. Говорю же - глухой угол. Если бы сама ушла - но куда 5-летний ребёнок сам может уйти, если там ни площадок рядом, ни магазинов? Я вот лично в том районе бывал не раз, но именно по этой улице ни разу не ездил - с неё дальше никуда не свернуть, только в обратном направлении выезжать. И пешком там тоже некуда идти, не бульвар чай, - грунтовка вдоль заборов, выходящая к речушке, за которой открытое поле.

  • Myxira

    Myxira
    53 минуты назад

    Двор хорошо проверили? Может, где спряталась неудачно...

  • OT

    OT
    49 минут назад

    starco

    OT

    Ну тогда схватить не может никто (кричать будет) да и не рискнет на такое. Заманить незнакомому проблематично. Значит знакомый был. Я думаю тут женщина замешана.



    Гадать можно долго и нудно. Из того, что известно по СМИ и соцсетям, понятно лишь одно: ребёнок в определенный момент исчез во дворе своего дома из поля зрения взрослых - и больше его никто не видел. Ни родные, ни соседи, ни жители этого района. Ребёнок в красном платье, красных колготках, красных тапочках не мог исчезнуть, пойдя прогуливаться по району - кто-нибудь бы обратил внимание. С другой стороны, время исчезновения такое, что люди ещё на работе или копаются в огородах - улицы обычно пустые. Говорю же - глухой угол. Если бы сама ушла - но куда 5-летний ребёнок сам может уйти, если там ни площадок рядом, ни магазинов? Я вот лично в том районе бывал не раз, но именно по этой улице ни разу не ездил - с неё дальше никуда не свернуть, только в обратном направлении выезжать. И пешком там тоже некуда идти, не бульвар чай, - грунтовка вдоль заборов, выходящая к речушке, за которой открытое поле.



    Если-б сама ушла, то конечно к речушке интереснее будет уйти, если там речушка есть. Но писали-же, что все по близости обыскали.

    Знакомый или знакомая ей тут была и с ним или с ней исчезла.

  • Stat

    Stat
    10 минут назад

    Эндерс?

  • Арбенин

    Арбенин
    3 минуты назад

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