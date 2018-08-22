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сегодня, 10:09 7

В Приамурье выбрана пятая фирма-оператор по обращению с твердыми отходами

В Приамурье выбрана пятая фирма-оператор по обращению с твердыми отходами
Фото: klikabol.com

В Амурской области выбран пятый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Им стало ООО «СПЕЦЭКОМАШ». В течение 10 лет фирма будет работать с отходами на территории городов Зеи и Тынды, Сковородинского, Зейского, Магдагачинского и Тындинского районов.

Ранее в Амурской области были определены четыре оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. ООО «ТрансЭкоСервис» будет осуществлять свою деятельность на территории Белогорска, Белогорского, Октябрьского, Ромненского и Серышевского районов. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок» – города Райчихинска, поселка городского типа Прогресс, Архаринского, Бурейского, Завитинского, Константиновского и Михайловского районов. ООО «Полигон» – города Благовещенска, Благовещенского, Ивановского и Тамбовского районов. ООО «Спецавтохозяйство» – городов Свободный, Шимановск, а также Свободненского, Шимановского, Мазановского, Селемджинского районов и на территории ЗАТО Циолковский.

С 1 января 2019 года в Приамурье пять операторов начнут работу по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает областное министерство ЖКХ.

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#ЖКХ


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Комментарии
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  • Dgorg

    Dgorg
    5 часов назад

    А частники тоже туда будут отходы возить?

  • Dgorg

    Dgorg
    5 часов назад

    А частники тоже туда будут отходы возить?

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    5 часов назад

    А кто учредители этих пяти важных ООО, что-то не указали:

    ООО «СПЕЦЭКОМАШ»,

    ООО «ТрансЭкоСервис»,

    ООО «Жилищно-эксплуатационный участок»,

    ООО «Полигон»,

    ООО «Спецавтохозяйство»

  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    наверно сын Семёнова?

  • marcepan

    marcepan
    3 часа назад

    Сах давно переписан на третьих лиц

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    1 час назад

    Да людям плевать кто, людям нужно чтобы работали. Новости из пальца

  • Экокомпания

    Экокомпания
    53 минуты назад

    А почему ООО «СПЕЦЭКОМАШ» зарегистрировано в Новосибирской области, город Обь?

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