В Приамурье выбрана пятая фирма-оператор по обращению с твердыми отходами

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В Амурской области выбран пятый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Им стало ООО «СПЕЦЭКОМАШ». В течение 10 лет фирма будет работать с отходами на территории городов Зеи и Тынды, Сковородинского, Зейского, Магдагачинского и Тындинского районов.

Ранее в Амурской области были определены четыре оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. ООО «ТрансЭкоСервис» будет осуществлять свою деятельность на территории Белогорска, Белогорского, Октябрьского, Ромненского и Серышевского районов. ООО «Жилищно-эксплуатационный участок» – города Райчихинска, поселка городского типа Прогресс, Архаринского, Бурейского, Завитинского, Константиновского и Михайловского районов. ООО «Полигон» – города Благовещенска, Благовещенского, Ивановского и Тамбовского районов. ООО «Спецавтохозяйство» – городов Свободный, Шимановск, а также Свободненского, Шимановского, Мазановского, Селемджинского районов и на территории ЗАТО Циолковский.

С 1 января 2019 года в Приамурье пять операторов начнут работу по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает областное министерство ЖКХ.