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Более 4 000 волонтеров Благовещенска приняли участие в добровольческих акциях в 2018 году

Более 4 000 волонтеров Благовещенска приняли участие в добровольческих акциях в 2018 году
Фото: politeka.net

В Благовещенске за координацию деятельности, поддержку и развитие добровольческого движения отвечает Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор». Он объединяет добровольческие организации, движения и объединения в Корпус добровольцев Благовещенска, который насчитывает более 4 700 человек.

У Центра есть и свой постоянно действующий актив – 278 человек. Количество волонтеров принявших участие в добровольческих акциях, мероприятиях и проектах в первом полугодии 2018 года составило 4 277 человек, что на 2 325 больше, чем за весь 2017 год.

Активно ведется работа по вовлечению в волонтерское движение жителей города разных возрастов от школьников 4-го класса до пенсионеров. Особое внимание уделяется подросткам и молодежи группы риска: согласно заключенному соглашению о взаимодействии с МО УМВД Амурской области с мая 2018 года реализуется совместный проект по вовлечению в волонтерскую деятельность подростков и молодежи, находящихся в конфликте с законом. Встречи проведены в колледжах дорожного транспорта и жилищного хозяйства, политехническом и будут возобновлены с сентября.

На сегодняшний день на территории города свою деятельность активно ведут 47 добровольческих объединений, движений (в начале года их насчитывалось 39), которые в форме общественных организаций и инициативных групп базируются в учебных заведениях.

«Указом президента Российской Федерации Владимиром Путиным 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Проведение года добровольца по всей России направленно, прежде всего на совершенствование нормативно-правовой базы, формирование инфраструктуры поддержки добровольчества, проведение масштабных событий, поддержку и распространение лучших практик, реализацию образовательных программ, популяризацию добровольчества и развитие международное сотрудничества», – отмечает директор МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор» Светлана Тюкалова.

По ее словам, учреждением выстроена система взаимодействия с органами региональной, муниципальной исполнительной и законодательной власти, государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированными некоммерческими организациями.

Добровольческое движение столицы Приамурья имеет большой опыт в организации и проведении общегородских, региональных, всероссийских и международных добровольческих акций и мероприятий в сфере культурного, спортивного, событийного, социального, экологического волонтерства, волонтерства в сфере ЧС и иных направлениях добровольческой деятельности.

347 мероприятий прошли в городе за первое полугодие 2018 года с привлечением волонтеров, в том числе это добровольческие акции, мероприятия по оказанию адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым людям и инвалидам, волонтеры привлекались при проведении спортивных, экологических и пропагандистских мероприятий.

В направлении поддержки и распространения лучших практик основным событием Года добровольца на всероссийском уровне стал конкурс «Доброволец года 2018». От Благовещенска на него подано более 56 проектных заявок из 113 заявок районов Амурской области. В течение года запланировано проведение круглых столов, обучающих площадок, форумных кампаний, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#городская власть #жизнь


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Комментарии
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  • Путник

    Путник
    51 минута назад

    На некоторых оживленных перекрестках города к машинам подходят дети в форме волонтеров. Они имеют коробочки для сбора пожертвований. На этих коробочках ранее были фотографии нуждающихся в помощи, но на протяжении этого года у всехволонтеров фотография одна и та же. Если задаешь вопрос ребенку волонтеру, то он просто уходит. При этом дети явно уставшие и выполняющие не очень приятную для них

    Такая форма волонтерства является по своей сути организованным попрашайничеством с использованием детского труда. Майка с надписью не обьясняет и не оправдывает нахождение детей на проезжей части. Не пора ли вещи назвать своими именами?

  • Путник

    Путник
    51 минута назад

    На некоторых оживленных перекрестках города к машинам подходят дети в форме волонтеров. Они имеют коробочки для сбора пожертвований. На этих коробочках ранее были фотографии нуждающихся в помощи, но на протяжении этого года у всехволонтеров фотография одна и та же. Если задаешь вопрос ребенку волонтеру, то он просто уходит. При этом дети явно уставшие и выполняющие не очень приятную для них

    Такая форма волонтерства является по своей сути организованным попрашайничеством с использованием детского труда. Майка с надписью не обьясняет и не оправдывает нахождение детей на проезжей части. Не пора ли вещи назвать своими именами?

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