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22августа
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сегодня, 09:47 7

В Благовещенске водитель «лексуса» получил 10 суток за экраны на стеклах

В Благовещенске водитель «лексуса» получил 10 суток за экраны на стеклах
Фото: avtoportal76.ru

В Благовещенске водителя «лексуса» арестовали на 10 суток. В неволе 34-летний мужчина оказался потому, что не хотел расставаться с экранами-сетками на передних стеклах автомобиля.

18 августа в районе дома № 181 по улице Ленина экипаж ДПС остановил Lexus RX450h с экранами в виде сетки, установленными на боковых окнах. За рулем был мужчина 1984 года рождения. При проверке документов выяснилось, что 2 августа водителю выдали требование об устранении причин совершения административного правонарушения – ему нужно было снять экраны с передних боковых стекол. Однако водитель не спешил исполнять требование.

В отношении водителя составили административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Материал направили в Благовещенский городской суд. 20 августа судья вынес в отношении водителя «лексуса» постановление о назначении наказания в виде административного ареста на 10 суток.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на днях двое суток ареста получил водитель Toyota Prius, который не хотел снимать со стекол машины сетчатые экраны.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения, управление транспортным средством с тонированными, закрытыми экранами или шторками стеклами влечет штраф в размере 500 рублей. За семь месяцев текущего года в Благовещенске и Благовещенском районе к административной ответственности привлечены 304 водителя, управлявшие автомобилями с тонированными стеклами.

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#закон #суды #транспорт


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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    5 часов назад

    Вот что получается, когда панты и глупость берут верх над сдравым смыслом.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    5 часов назад

    красивые мужики за шторками не прячутся

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    3 часа назад

    Ой, он единственный со шторками! Наверное, как раз не крутой, не блатной, не чиновник - таких и за чёрные стёкла даже не штрафуют. Прогуляйтесь по парковкам в возле администрации, возле УВМД, ФСБ, прокуратуры, суда...

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Может он стеснительный

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    DeaD Морозкрасивые мужики за шторками не прячутся


    Что пристали? Просто с утра не успел накраситься

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    alex 3

    DeaD Мороз

    красивые мужики за шторками не прячутся



    Что пристали? Просто с утра не успел накраситься



    Да и в носу как ковыряться , не на виду жеш)))

  • Путник

    Путник
    21 минута назад

    Вероятно тонировка это страшное нарушение за которое следует привлекать к ответственности и доводить эту информацию через СМИ.

    Другое дело авто без тонировки, мирно и с ревом ползущее на брюхе и на вывернтых колесах по центру проезжей части. Вероятно эти образцы пацанячьего творчества безопасны априори, равно как и другие, летающие между рядами на задних колесах... Зато не тонированы !!!

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