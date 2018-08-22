В Благовещенске водитель «лексуса» получил 10 суток за экраны на стеклах

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В Благовещенске водителя «лексуса» арестовали на 10 суток. В неволе 34-летний мужчина оказался потому, что не хотел расставаться с экранами-сетками на передних стеклах автомобиля.

18 августа в районе дома № 181 по улице Ленина экипаж ДПС остановил Lexus RX450h с экранами в виде сетки, установленными на боковых окнах. За рулем был мужчина 1984 года рождения. При проверке документов выяснилось, что 2 августа водителю выдали требование об устранении причин совершения административного правонарушения – ему нужно было снять экраны с передних боковых стекол. Однако водитель не спешил исполнять требование.

В отношении водителя составили административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Материал направили в Благовещенский городской суд. 20 августа судья вынес в отношении водителя «лексуса» постановление о назначении наказания в виде административного ареста на 10 суток.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на днях двое суток ареста получил водитель Toyota Prius, который не хотел снимать со стекол машины сетчатые экраны.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения, управление транспортным средством с тонированными, закрытыми экранами или шторками стеклами влечет штраф в размере 500 рублей. За семь месяцев текущего года в Благовещенске и Благовещенском районе к административной ответственности привлечены 304 водителя, управлявшие автомобилями с тонированными стеклами.