Новоявленные студенты, получающие пенсии, должны сообщить в ПФР о своем зачислении

Поступившие в вузы студенты-очники, получающие пенсию по потере кормильца, должны сообщить в Пенсионный фонд о своем зачислении в учебное заведение. Если этого не сделать, они потеряют право на получении пособия, которое выплачивается до достижения 23 лет.

В Амурской области около 1 000 студентов-очников получают пенсию по потере кормильца. Каждый год их состав обновляется: одни завершают учебу, другие поступают в вузы и колледжи. Пенсионный фонд предупреждает, что выплата пенсии по потере кормильца у новоявленных студентов может продолжиться и после 18 лет при условии очной формы обучения и до достижения ими 23-летнего возраста. Некоторые забывают о такой справке и обращаются в Пенсионный фонд только тогда, когда выплату пенсии им приостанавливают.

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов до окончания обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет.

Если получатель пенсии поступает на очное отделение в высшее или среднее учебное заведение, ему необходимо представить в Пенсионный фонд справку из учебного заведения о своем зачислении с указанием всего периода обучения. Ее достаточно принести один раз. Документ будет действовать все годы образовательной программы.

На основании этой же справки родителям-пенсионерам увеличивается пенсия на время обучения ребенка. Для этого, кроме справки об учебе, необходимо представить документы, подтверждающие нахождение его на иждивении. Такими документами могут служить справка о совместном проживании (берется в паспортном столе), а в случае раздельного проживания – документы о понесенных расходах в пользу студента (например, справка о налоговом вычете из бухгалтерии предприятия).

При отчислении с очного отделения, окончании учебы или достижения студентом 23-летнего возраста выплата пенсии прекращается. А у родителя-пенсионера снижается фиксированная выплата.

О прекращении по каким-либо причинам своего обучения студент должен сообщить в Пенсионный фонд. Иначе производится взыскание. ПФР периодически проводит соответствующие проверки и ежегодно регистрирует десятки случаев, когда получателю пенсии приходится возвращать незаконно полученные деньги за большой период. Суммы переплат могут достигать внушительных размеров.

Узнать, имеется ли справка в пенсионном деле у такого студента, по какой период она действует, можно по телефону горячей линии в отделении Пенсионного фонда России по Амурской области по номеру: (4162) 202-390.