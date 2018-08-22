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В Белогорске на свалке много лет не проводили переработку отходов

В Белогорске на свалке много лет не проводили переработку отходов
Фото: Udm-Info

В течение пяти лет – с 2008 по 2012 годы – свалкой бытовых отходов в микрорайоне Транспортный заведовало ООО «Полигон ТБО». Все эти года фирма не занималось рекультивацией, переработкой отходов. Ее деятельность в итоге признана незаконной.

Белогорское управление ЖКХ приняло решение через суд обязать бывших хозяев свалки ее рекультивировать. Земельный участок для полигона твердых бытовых отходов площадью в 40 тысяч квадратных метров в 2006 году через торги был передан из муниципального ведения в частные руки сроком на 25 лет. ООО «Полигон ТБО» осуществляло деятельность по захоронению твердых бытовых отходов в границах городского округа с 2008 по 2012 годы. Фирма не проводила мероприятия по рекультивации участка, использовавшегося под захоронение твердых бытовых отходов.

Часто в течение всего срока эксплуатации свалка горела, доставляя массу неудобств жителям микрорайона Транспортный. Всё это время, по условиям договора, предприниматель должен был вести контроль за составом поступающих отходов, вести их захоронение и обеспечить начало работ по переработке бумаги, дерева и полиэтилена. Однако должным образом они не проводились. В марте 2012 года деятельность свалки, расположенной в черте городского округа, была признана судом незаконной по иску прокуратуры.

В управлении ЖКХ отмечают, что Арбитражный суд Амурской области еще в 2015 году удовлетворил иск о понуждении к исполнению обязанности по рекультивации территории, использовавшегося под захоронение твердых бытовых отходов. Однако добровольно решение суда исполнено не было, а в 2018 году судебные приставы в адрес управления ЖКХ направили постановление о прекращении исполнительного производства в связи с исключением ООО «Полигон ТБО» из ЕГРЮЛ, единственным учредителем которого является Екатерина Стрельская.

«Сегодня состоялась подготовка к судебному заседанию, которая прошла без ответчика. По ее итогам назначена дата судебного заседания – 26 сентября, – рассказала начальник юридического отдела Управления ЖКХ Наталья Фахрудинова. – Управление ЖКХ считает, что непринятие мер по рекультивации участка крайне негативно сказывается на санитарно-эпидемиологическим благополучии муниципального образования. Арбитражный суд еще три года вынес решение о рекультивации за счет средств собственных средств. Считаем, что его обязаны исполнить».

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#Белогорск #ЖКХ


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