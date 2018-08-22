В Свободном третий день продолжаются поиски пятилетней Сони

«Поиски продолжаются, девочку ищут все службы и волонтеры. Участники поисков разбиты по зонам, они прочесывают город», – прокомментировал старший помощник руководителя СУ СК по Амурской области Алексей Лубинский.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», по факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, находящего в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека». Решение о возбуждении уголовного дела в таких случаях принимают, чтобы в его рамках задействовать весь комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В Свободный из областного центра Приамурья выехали кинолог с собакой, группа сотрудников управления уголовного розыска областного УМВД под руководством начальника управления уголовного розыска и сотрудники амурского следственного управления.

В поисках участвуют волонтеры и спасатели Свободненского управления ГО и ЧС.

Соне Чернобаевой пять лет, ее рост – 105 сантиметров, славянской внешности, волосы русые, в день пропажи она была одета в вещи красного цвета – платье, колготки, шлепанцы. Всех, кто что-либо знает о пропаже девочки или мог видеть ее, просят обратиться в полицию по телефонам: 02, (41643) 5-56-98, 5-54-13 или позвонить ее отцу, Вадиму, по номеру +7-914-587-57-10.