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Циклон не отпускает: прогноз погоды в Амурской области на 22 августа

Циклон не отпускает: прогноз погоды в Амурской области на 22 августа
Фото: fishki.net

22 августа в Амурской области облачно, в большинстве районов дождь, местами сильный, грозы. Дует северный, северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. При грозе его порывы достигнут до 13 метров в секунду.

Температура воздуха составит 20...25, в сильном дожде снизится до 15 градусов.

В Благовещенске облачно, идет дождь, временами сильный. Ветер с северо-запада дует со скоростью 2-7, в порывах до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит в течение дня 19...21 градус выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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