Минюст утвердил положение об оплате услуг информаторов: обзор прессы

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Вода может стать причиной войн; пенсии должны составлять 60-70 % от зарплаты; свадьба дочери Потанина на Лазурном берегу обошлась в 10 миллионов долларов. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Более двух миллиардов человек из почти 8-миллиардного населения Земли ощущают нехватку чистой воды или не имеют к ней доступа, сообщила ООН. К 2050 году таких будет почти половина населения планеты. Названы две ключевые причины, которые приближают общемировую жажду: рост населения планеты и глобальное потепление.

О том, что пресная вода будет не менее дефицитным ресурсом, чем нефть, и может стать причиной войн, специалисты предупреждают давно. Одним из вариантов решения проблемы ученые видят опреснение морской воды. Остальные подробности – под заголовком «Золотая капля» в «Российской газете».

Вам статья

«Комсомольская правда» сегодня разъясняет, как сохранить свои сбережения в условиях санкций США. Несмотря на то, что последние дни рубль сдал свои позиции на 8 % по отношению к доллару, беспокоиться не надо – говорят эксперты, мол, он же опять отыгрался. И устаканится примерно на планке 65-67 рублей за доллар. И тут же советуют держать примерно 30 % сбережений в валюте. Так и сказано: «На всякий случай». А что подразумевается под случаем и когда этот случай случится, газета умалчивает.

Напишут же такое

Еще вы узнаете из «Комсомолки» о том, что полиция может вполне официально платить информаторам за помощь в раскрытии преступлений. Сумма вознаграждения варьируется от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей. Минюст утвердил положение о поощрении граждан, чья информация поможет раскрыть преступление или поймать преступников. До сих пор такой системы в МВД России не было, хотя случаи выплат вознаграждения за раскрытие резонансного преступления встречались.

В 2011 году МВД уже просило у правительства ежегодно выделять дополнительные 280 миллионов рублей на оплату осведомителей. Но тогда эксперты предположили, что деньги на оплату деятельности информаторов могут просто прикарманить непорядочные полицейские. Ну, теперь непорядочных в рядах правоохранителей не осталось.

Также в номере

Специально для читателя Амур.инфо, обидевшегося на то, что вчера ему не дали возможности почитать о пенсиях, «Комсомольская правда» рассказала о том, что в Госдуме члены всех фракций сошлись в том, что нынешняя пенсионная система никудышна и ее надо срочно менять.

В ходе дискуссии прозвучало мнение, что пенсии должны составлять 60-70 % от зарплаты. Ну, коли так, то хорошо бы и зарплату иметь приличную.

Как вы понимаете, большую часть площади обзора я посвятил «Комсомольской правде» по той причине, что она вышла сегодня в формате «толстушки». Так что на работе нескучный день до вечера вам обеспечен.

Очень интересно

Далее – немного светской жизни. Дайджест «Удивительный мир» рассказал о том, что российский олигарх Владимир Потанин выдал дочь замуж. 34-летняя Анастасия Потанина выбрала себе в мужья 24-летнего инструктора по бальным танцам. Свадьба прошла на Лазурном берегу, праздник обошелся более чем в 10 миллионов долларов. Отец невесты организовал трансфер гостям на мероприятие на частных самолетах и оплатил проживание в отеле, цены на номера в котором – от 500 до 1 200 евро за ночь. Гостей развлекал Иван Ургант, который за выступление на корпоративах берет не меньше 4 миллионов рублей.

На посошок

Напоследок «Известия», где говорится о том, что в Минздраве рассматривается вопрос о новых ограничительных мерах, призванных сократить потребление алкогольной продукции. Речь идет о появлении демотиваторов на бутылках со спиртным.

Цель этой меры – проинформировать население о том, что спиртное связано не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями. Например, с совершением уголовно наказуемых деяний, получением серьезных травм, импотенцией. В настоящее время прорабатывается содержание картинок.

Интересно, как проиллюстрируют уголовно наказуемые деяния.