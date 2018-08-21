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21 августа 2018, 21:07 2

В Благовещенске будут судить водителя самосвала, задавившего женщину

В Благовещенске будут судить водителя самосвала, задавившего женщину
Фото: kamaz-dealer.ru

В Благовещенске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя самосвала. 62-летнего мужчину обвиняют в смертельном наезде на женщину.

Трагический случай произошел 28 апреля 2018 года. Установлено, что в этот день водитель самосвала КамАЗ приехал на территорию полигона бытовых отходов.

«С целью выгрузки мусора, нарушая требования Правил дорожного движения и должностной инструкции, он не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на потерпевшую, причинив ей телесные повреждения, в результате которых она скончалась на месте происшествия», – сообщает прокуратура Амурской области.

За совершение этого преступления мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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#ДТП #закон #происшествия #суды #транспорт


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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    4 часа назад

    Бомжи ползают по свалке где попало, а мужику сидеть из-за синей....Прости, Господи....

  • zheka_z

    zheka_z
    4 часа назад

    Кэтс, согласен полностью!

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