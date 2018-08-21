В Благовещенске будут судить водителя самосвала, задавившего женщину

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В Благовещенске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении водителя самосвала. 62-летнего мужчину обвиняют в смертельном наезде на женщину.

Трагический случай произошел 28 апреля 2018 года. Установлено, что в этот день водитель самосвала КамАЗ приехал на территорию полигона бытовых отходов.

«С целью выгрузки мусора, нарушая требования Правил дорожного движения и должностной инструкции, он не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на потерпевшую, причинив ей телесные повреждения, в результате которых она скончалась на месте происшествия», – сообщает прокуратура Амурской области.

За совершение этого преступления мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.