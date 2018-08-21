«Железный человек» из Благовещенска продемонстрировал свой костюм

Раньше Евгений надевал этот костюм только дома, ходить в нем почти не приходилось. Теперь же он прошел в нем несколько километров. Мужчина признался, что чувствовал себя, как в танке: одеяние весит около 15 килограммов.

«Сразу скажу, было тяжело, конечно, двигаться. Потому что такой большой "пробег" я еще не совершал. Но зато теперь я знаю, какие у меня есть минусы, какие недоработки, в каком направлении мне двигаться. То есть я буду модернизировать, и доведу костюм до ума. Будет как влитой», – говорит Евгений Дыбов.

Как и в фильме, надеть костюм самостоятельно невозможно. Но вместо робота-помощника Джарвиса у Евгения была съемочная группа «Альфа-канала». Им вручную пришлось закручивать болты и гайки. На все ушло около получаса.

Костюм благовещенский мастер примерял на улице и сразу же приковал к себе внимание не только местной детворы, но и взрослых, которые наблюдали за процессом с балконов своих домов.

Выйти в люди Евгений планировал в День города, но работа над конструкцией затянулась. Сборкой он занимается в свободное от работы время.

В планах у Евгения доработать костюм, чтобы он надевался без помощи посторонних и не причинял неудобств – некоторые детали необычного одеяния царапают кожу. Повреждений уже не счесть, признается благовещенец.