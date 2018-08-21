Амурские ветеринары массово прививают скот от сибирской язвы

Сибирская язва опасна и для животных, и для людей. Острое инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем, с насекомыми, при забое скота, через мясо и молоко.

Несмотря на высокую опасность заражения, вакцинировать свое поголовье соглашаются не все. Фермеры ссылаются на падеж скота после процедуры. Ветеринары же уверяют, что вакцина безопасна. Среди побочных эффектов называют только небольшие припухлости, снижение аппетита и повышение температуры.

«Сталкиваемся с тем, что люди отказываются вакцинировать. Говорят, что, если мы вакцинируем, заносим какую-то вакцину, начинают животные болеть, плохо адаптируются. Какие-то побочные эффекты начинают себе выдумывать: теленок начинает худеть, падать. Но это все ложь», – говорит ветеринарный фельдшер ГБУ АО «Тамбовская РСББЖ» Ольга Спашиба.

Фермерам, которые отказались привить скот, грозит штраф: для граждан – от пятисот до тысячи рублей, для юрлиц – от десяти до двадцати тысяч. При этом хозяин поголовья все равно должен привить животных. При повторном отказе штраф увеличится в разы.

Процедуру вакцинации от сибирской язвы ветеринары проводят планово – раз в полгода. Прививают крупный и мелкий рогатый скот, а также лошадей в возрасте от 3-х месяцев. Оптимальное время для вакцинации – весна и осень. Температура в эти периоды не низкая и не высокая, поэтому процедуру животные переносят почти безболезненно.

Последний случай заболевания животных сибирской язвой в Приамурье был выявлен в 1978 году. А в соседней с Амурской областью китайской провинции Хэйлунцзян зафиксировано уже более десятка случаев заболевания людей кожной формой язвы. В двух пострадавших районах Китая уничтожено больше 800 овец. Чтобы не допустить распространение инфекции, амурским животноводам необходимо привить скот до 24 августа.

Под угрозой распространения сибирской язвы в Амурской области находятся Шимановский район, Албазино и Черняево. Во время паводка пойменные земли затопило с китайской стороны на границе с Шимановским районом.

«Мы, конечно, ужесточили меры по профилактике, по недопущению болезни. Сейчас делаем все, чтобы предотвратить занос данной инфекции», – говорит начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.