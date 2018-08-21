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21 августа 2018, 19:23 2

Гроза оставила без света более тысячи белогорцев

Гроза оставила без света более тысячи белогорцев
Фото: nvk-online.ru

21 августа в Белогорске во время грозы оказалась повреждена кабельная линия электропередачи. Без света остались 315 квартир в пяти многоквартирных домах, расположенных в центральной части города.

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, света нет по адресам: улица Ленина, 8; улица Партизанская, 32, 36; улица Почтовая, 25, 16. В этих домах проживают чуть более 1 тысячи человек.

Время устранения аварии пока не уточняется. Услуги водоснабжения и водоотведения оказываются в полном объеме.

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#Белогорск #погода #происшествия #энергетика


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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    2 часа назад

    Вроде живу в Белогорске, а грозы не заметила. Громыхнуло где-то вдалеке два раза, да дождь шёл всё время. А не громыхнуло бы, так на что бы пеняли?

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