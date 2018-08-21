Гроза оставила без света более тысячи белогорцев
21 августа в Белогорске во время грозы оказалась повреждена кабельная линия электропередачи. Без света остались 315 квартир в пяти многоквартирных домах, расположенных в центральной части города.
Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, света нет по адресам: улица Ленина, 8; улица Партизанская, 32, 36; улица Почтовая, 25, 16. В этих домах проживают чуть более 1 тысячи человек.
Время устранения аварии пока не уточняется. Услуги водоснабжения и водоотведения оказываются в полном объеме.
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