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21 августа 2018, 19:09 0

Белогорск примет всероссийский фестиваль красок и волшебных шаров

Белогорск примет всероссийский фестиваль красок и волшебных шаров
Фото: moemisto.ua

Белогорск вошел в число более 240 городов страны, в котором проведут всероссийский фестиваль красок и волшебных шаров. Красочное событие состоится 26 августа на территории городского парка культуры и отдыха. Вход на фестиваль свободный и без возрастных ограничений, отмечают организаторы.

«Мероприятие включит два направления, – рассказала замдиректора горпарка Оксана Черкасова. – С 14:00 до 18:00 состоится фестиваль красок. На сцене выступят танцевальные коллективы, диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет. Массовые залпы красок будут организованы по команде ведущего».

На территории праздника откроют отдельные зоны развлечений: можно будет не только потанцевать, но и поучаствовать в розыгрыше призов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Вторая часть праздника – фестиваль волшебных шаров. Начнется он в 21:00. Жителей и гостей города ждут выступление музыкантов, фаер-световое шоу, танцевальный флешмоб, выступление разножанровых артистов, интерактив со зрителями и конкурсы с призами. Завершится фестиваль в 22:00.

Ранее Амур.инфо сообщало, что 24 августа в Благовещенске пройдут фестиваль красок и фестиваль водных фонариков.

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#Белогорск #отдых #праздники


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