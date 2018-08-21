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21 августа 2018, 19:15 3

В Приамурье объявили призыв граждан, находящихся в запасе

В Приамурье объявили призыв граждан, находящихся в запасе
Фото: structure.mil.ru

С 20 августа в Амурской области объявлен призыв граждан в запасе на учебные сборы. Это происходит в рамках учений «Восток-2018».

Врио губернатора региона Василий Орлов призвал глав муниципалитетов к взаимодействию с представителями военных ведомств в период проведения учебных сборов.

«Обращаю внимание глав городов и районов на обеспечение общественного порядка в местах сбора граждан и при их доставке в воинские части, безопасности на дорогах в период мобилизации в пункты сбора, по согласованию с органами УВД и военной полицией. Необходимо также провести разъяснительную работу с гражданами, пребывающими в запасе и подлежащими призыву на военные сборы, и населением о правилах поведения и необходимости соблюдения общественного порядка. Помимо этого, необходимо оперативно информировать правительство области об обстановке и своевременном принятии мер по решению возникающих вопросов», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

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#военные #учения


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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Народный фронт пусть берут. Назвался груздем - полезай в кузов, в кузов ЗИЛ-131.

  • demon

    demon
    3 часа назад

    Был два раза, деньги платят зачётные, плюс з/п на работе сохраняется... но, командовать сельскими придурками (травокурами, алкашами и просто тупой быдлотой...) без меня...

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    1 час назад

    demon, так это самое сложное

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