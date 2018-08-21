В Приамурье объявили призыв граждан, находящихся в запасе

Фото: structure.mil.ru

С 20 августа в Амурской области объявлен призыв граждан в запасе на учебные сборы. Это происходит в рамках учений «Восток-2018».

Врио губернатора региона Василий Орлов призвал глав муниципалитетов к взаимодействию с представителями военных ведомств в период проведения учебных сборов.

«Обращаю внимание глав городов и районов на обеспечение общественного порядка в местах сбора граждан и при их доставке в воинские части, безопасности на дорогах в период мобилизации в пункты сбора, по согласованию с органами УВД и военной полицией. Необходимо также провести разъяснительную работу с гражданами, пребывающими в запасе и подлежащими призыву на военные сборы, и населением о правилах поведения и необходимости соблюдения общественного порядка. Помимо этого, необходимо оперативно информировать правительство области об обстановке и своевременном принятии мер по решению возникающих вопросов», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.