В октябре амурчане напишут Всероссийский экономический диктант

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4 октября состоится Всероссийский экономический диктант – 2018. Его можно будет написать, в том числе, и в Амурской области.

В Приамурье диктант состоится на следующих площадках: Благовещенский государственный педагогический университет и Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций.

Организатор диктанта – Вольное экономическое общество (ВЭО) России при участии Финансового университета при правительстве РФ, а также других ведущих вузов России, администраций субъектов страны.

Впервые Вольное экономическое общество России провело общероссийскую образовательную акцию «Всероссийский экономический диктант» в 2017 году. Диктант написали более 59 тысяч участников на 638 площадках в 80 регионах РФ.

Акция проходит с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Каждый участник акции получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области экономики, сообщает пресс-служба ВЭО России.