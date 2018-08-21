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21 августа 2018, 18:26 6

Амурчане по-прежнему испытывают сложности с оформлением ОСАГО

Амурчане по-прежнему испытывают сложности с оформлением ОСАГО
Фото: vistanews.ru

Активисты ОНФ в Амурской области провели мониторинг доступности полисов ОСАГО для жителей региона. В рамках мероприятия общественники организовали опрос владельцев автомототранспорта и рейды по объектам продаж полисов.

Мониторинг ОСАГО, который ОНФ проводит с 2015 года, направлен на выявление нарушений в работе страховых компаний, защиту прав потребителей финансовых услуг. Результаты трехлетней работы общественников свидетельствуют, что наиболее распространенными нарушениями в данной сфере являются: навязывание дополнительных услуг, непредоставление информации о коэффициенте бонус-малус (КБМ) – скидке за безаварийную езду, невозможность оформить договор ОСАГО онлайн, отказы в продаже полисов под предлогом отсутствия бланков. При этом из года в год эти проблемы сохраняются, сообщает сайт ОНФ.

В этом году мониторинг охватил большую часть субъектов России, и особое внимание было уделено «проблемным» регионам, где выплаты по ОСАГО существенно превысили собранные премии. В число таких субъектов вошло Приамурье, которое по итогам 2017 года оказалось на шестом месте среди самых убыточных регионов по ОСАГО.

«Последний мониторинг, проведенный общественниками на территории региона, показал, что сложности у наших автомобилистов по-прежнему сохраняются, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Амурской области Роман Вальченко. – Так, в ходе тестирования ряда электронных площадок представленных в Приамурье страховщиков вследствие технических проблем и ошибок невозможно оформить договор автострахования в половине из них. Также об определенных трудностях с получением ОСАГО сообщили участники опроса. Проблемы отметил каждый второй респондент».

О навязывании услуги проведения платного техосмотра у страховщика рассказали 52 % опрошенных, дополнительного страхования жизни, здоровья или имущества – 43 %, плате «за помощь в оформлении» электронного договора ОСАГО – 38 %.

Кроме того, опрос показал, что лишь 23 % респондентов при заключении договора ОСАГО была предоставлена информация о КБМ. Причем около 70 % опрошенных не знают, как проверить свой КБМ и действовать в случае, если он рассчитан неправильно.

В целях улучшения ситуации на рынке ОСАГО, обеспечения прозрачности и доступности страховых услуг для автовладельцев, снижения числа жалоб потребителей на проблемы с приобретением страховых полисов активисты ОНФ планируют направить результаты мониторинга в надзорные и контролирующие органы.

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#транспорт


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Комментарии
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  • dalnevostok

    dalnevostok
    6 часов назад

    Преступная схема на уровне государства.

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    6 часов назад

    dalnevostok

    Преступная схема на уровне государства.



    ОНФ это же общественники? Туда простые граждане входят, да и нарушения они находят

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    6 часов назад

    СуХаРъ

    dalnevostok

    Преступная схема на уровне государства.



    ОНФ это же общественники? Туда простые граждане входят, да и нарушения они находят



    Я вообще не особо понял, при чем тут преступность.

  • zheka_z

    zheka_z
    5 часов назад

    А потому,что не фер ползти к киосками на рынках и по объявлениям,там чисто на вас бабки поднимают и на новое авто зарабатывают.На днях поехал на Пушкина 4...,на второй этаж и спросил как застраховаться,мне ответили,что в день страхуем пять человек и живая очередь.Приехал утром в 6.45 был третьим,в семь часов подъехала женщина,пятая девушка подъехала около девяти.Открылись и нам показали время ,кто во сколько должен подойти,где то час на каждого, КБМ в действие,ни каких левых страховок,я там страхуюсь третий год 3.630 руб.за Атласа двух Кубового с КБМ и без доплаты.Как ,то так.

  • zheka_z

    zheka_z
    5 часов назад

    И ещё,ваше авто должно быть в наличии для фотографий

  • Маришечка

    Маришечка
    3 часа назад

    Муж уже который день пытается застраховать онлайн. И никак не получается.

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