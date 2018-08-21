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21 августа 2018, 18:16 11

Благовещенск оказался в середине рейтинга крупнейших городов РФ по «тишине»

Благовещенск оказался в середине рейтинга крупнейших городов РФ по «тишине»
Фото: mirvokrug.blog

Сайт Domofond.ru провел всероссийский опрос. Жителям разных городов страны предложили оценить утверждение «Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит». В итоге был составлен рейтинг крупнейших городов РФ по «тишине», в который вошел и Благовещенск.

«Респондентам предложили оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 – "полностью согласен". Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. В исследовании приняли участие 61,8 тысячи респондентов», – описывает свою методику Domofond.ru.

Как отмечается, средний балл по стране составил 6,6 из 10 возможных. Исследование показало, что почти половина участников опроса (49 %) оценили районы своего проживания как очень тихие и поставили 8-10 баллов. Шумными свои районы считают почти 36 % опрошенных: они в разной степени не согласны с указанным утверждением и поставили от 1 до 5 баллов.

Благовещенск в рейтинге 150 крупнейших городов России по «тишине» занял 73 место с результатом 6,5.

Лидерами стали города Невинномысск (Ставропольский край), Обнинск (Калужская область) и Грозный (Чеченская Республика) – 1, 2 и 3 места соответственно. Аутсайдерами признаны города Клин (Московская область), Серпухов (Московская область) и Норильск (Красноярский край) – 148, 149 и 150 места соответственно.

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Комментарии
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  • Элеонора Андреевна

    Элеонора Андреевна
    8 часов назад

    Соглашусь про Обнинск и Серпухов. А рядом с Обнинском есть городок Боровск... именно там ты понимаешь, что такое состояние покоя

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    7 часов назад

    У нас относительно тихий город, мотоциклистам по 13к штрафы выписывают потому что)

  • Kats

    Kats
    7 часов назад

    А внутри дома тишину когда будут оценивать? Половина слседей - арендаторы. Танцы, топот и ржач через день!

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    7 часов назад

    Kats

    А внутри дома тишину когда будут оценивать? Половина слседей - арендаторы. Танцы, топот и ржач через день!



    а что делать?не все могут позволить себе купить квартиру в Благе,цены у нас далеко не провинциальные по отношению к зарплатам!Да и ипотеку не каждому дают,а жить надо!

  • 5amur

    5amur
    6 часов назад

    Я не понимаю, зачем самолёты заходят на посадку и взлетаю со стороны Благовещенска. Если знающие мне скажут, что там Китай, я в ответ скажу - а над нами каждый день летают из Америки и Канады, ни Китай им, ни Россия не приграда...

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад



    рейтинга крупнейших городов РФ



    Умора))))))

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    6 часов назад

    Антон Макаров

    У нас относительно тихий город, мотоциклистам по 13к штрафы выписывают потому что)



    После того случая с "борзым" мотоциклистом, они вроде поутихли.

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    6 часов назад

    Kats

    А внутри дома тишину когда будут оценивать? Половина слседей - арендаторы. Танцы, топот и ржач через день!



    Нужно почаще полицию вызывать, а не терпеть, сразу тише станет в доме.

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    6 часов назад

    Kats

    А внутри дома тишину когда будут оценивать? Половина слседей - арендаторы. Танцы, топот и ржач через день!



    02 и все решение

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    6 часов назад

    СуХаРъ

    Kats

    А внутри дома тишину когда будут оценивать? Половина слседей - арендаторы. Танцы, топот и ржач через день!



    02 и все решение



    нихрена это не решение,если что!

  • варварав

    варварав
    2 часа назад

    Когда Благовещенск стал одним из крупнейших городов России?

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