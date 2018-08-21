Благовещенск оказался в середине рейтинга крупнейших городов РФ по «тишине»

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«Респондентам предложили оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 – "полностью согласен". Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. В исследовании приняли участие 61,8 тысячи респондентов», – описывает свою методику Domofond.ru.

Как отмечается, средний балл по стране составил 6,6 из 10 возможных. Исследование показало, что почти половина участников опроса (49 %) оценили районы своего проживания как очень тихие и поставили 8-10 баллов. Шумными свои районы считают почти 36 % опрошенных: они в разной степени не согласны с указанным утверждением и поставили от 1 до 5 баллов.

Благовещенск в рейтинге 150 крупнейших городов России по «тишине» занял 73 место с результатом 6,5.

Лидерами стали города Невинномысск (Ставропольский край), Обнинск (Калужская область) и Грозный (Чеченская Республика) – 1, 2 и 3 места соответственно. Аутсайдерами признаны города Клин (Московская область), Серпухов (Московская область) и Норильск (Красноярский край) – 148, 149 и 150 места соответственно.