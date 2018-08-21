В Благовещенске на таможне задержали китаянку с флаконом ртути
В Благовещенске таможенники задержали гражданку Китая, которая пыталась ввезти в Россию ртуть. Почти полкилограмма ядовитого вещества находилось в стеклянном флаконе с этикеткой на китайском языке.
Как сообщает пресс-служба Благовещенской таможни, ввоз опасной контрабанды пресекли в ходе совместной работы с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Амурской области в пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Согласно экспертному заключению, изъятое вещество является ртутью металлической общей массой 492 грамма.
В отношении иностранки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ». Расследование дела проводит Амурский следственный отдел Следственного комитета на транспорте.
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