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сегодня, 17:37 2

И.о. министра образования и науки Амурской области стала Светлана Яковлева

И.о. министра образования и науки Амурской области стала Светлана Яковлева
Фото: правительство Амурской области

Во вторник, 21 августа, временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов представил участникам заседания нового члена своей команды. Им стала Светлана Яковлева, которая будет исполнять обязанности министра образования и науки Приамурья.

«Я рад тому, что вы возглавите амурское образование, ведь этой сфере у нас уделяется особое внимание, у нее большие перспективы развития. Уверен, что вы сможете решить все актуальные задачи», – обратился к Светлане Вячеславовне Василий Орлов.

Исполнять обязанности министра образования и науки Приамурья Светлана Яковлева продолжит до согласования ее кандидатуры на федеральном уровне. После этого Светлана Вячеславовна займет пост министра образования и науки Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее Светлана Яковлева работала заместителем мэра Благовещенска.

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#областная власть #образование


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Источник: амурский минобр возглавит Светлана Яковлева
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Комментарии
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  • Pomidor

    Pomidor
    39 минут назад

    АИ наванговало, а вообще не плохо, ответственный хороший человек, заслужила

  • Ксаныч

    Ксаныч
    15 минут назад

    Нихай побалуется на должности, результат ноль, денег нет в районах, школы на грани нищеты.

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