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сегодня, 17:30 0

Стартовало строительство второй очереди космодрома Восточный

Стартовало строительство второй очереди космодрома Восточный
Фото: moment-istini.com

На космодроме Восточный идет строительство стартового стола для ракеты «Ангара». Об этом говорится в материалах Центра Хруничева, представленных на форуме «Армия-2018».

«На космодроме Восточный идет строительство инфраструктуры для подготовки запусков ракет-носителей "Ангара" и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса "Амур"», – цитирует материалы ТАСС.

Ранее сроки начала строительства второй очереди Восточного несколько раз переносились. Речь шла про июнь и июль. Позже Роскосмос сообщал, что документ на строительство второй очереди должен быть подписан в конце августа, а затем приступят непосредственно к работам.

Запуск «Ангары» с Восточного ожидается в 2021 году.

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#космодром #строительство


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