Благовещенск впервые проведет Дальневосточный фестиваль детских любительских фильмов

В Благовещенске впервые пройдет открытый Дальневосточный фестиваль детских любительских фильмов «КинАмурчик». Авторы в возрасте от восьми лет и творческие коллективы представят кинокартины про детей и с участием детей.

«Сейчас дети очень хорошо знакомы со смартфонами и камерами, им не нужна специализированная техника, чтобы создавать фильмы и видеоконтент, так как этот вид творчества стал доступен. Дети занимаются этим направлением, а чтобы вывести его на новый уровень, поощрить тех, у кого это получается достойно и дать возможность перенять опыт старших товарищей-кинолюбителей, у управления культуры города совместно с "АмурКиноСоюзом" появилась идея: в рамках "Детства на Амуре" и Десятилетия детства провести новый фестиваль "КинАмурчик"», – рассказала начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

«Буквально в январе следующего года будет десятилетие нашего кинодвижения, и за это время наши ребята сняли уже более 40 фильмов – короткометражных и даже два полнометражных, которые, кстати, вышли в прокат – это и "Огонь под доской", и "Кто есть кто". И хочу сказать, что мы выросли из детских штанишек. Мы еще не взрослые, еще не крутые, но наше творчество находится в хорошем подростковом возрасте. И так совпало, что ребята стали снимать детские картины. На их счету порядка пяти-шести работ, и это уже тянет на полноценное чествование, на отдельный камерный фестиваль», – отметил президент Амурской областной общественной организации «АмурКиноСоюз» Владимир Розанов.

Проведение первого открытого Дальневосточного фестиваля детских любительских фильмов «КинАмурчик» в управлении культуры Благовещенска называют уникальным мероприятием для области и региона. Оно пройдет в рамках Десятилетия детства в России и пятого международного фестиваля «Детство на Амуре». Учредитель фестиваля – управление культуры Благовещенска. Организатор и исполнитель – «Городской дом культуры» и Амурская областная общественная организация «По развитию и поддержке регионального кино и видеотворчества "АмурКиноСоюз"».

Условия конкурса содержатся в положении, опубликованном на сайте управления культуры и Городского дома культуры Благовещенска. Заявки на участие в фестивале принимают до 30 сентября по электронной почте e-mail: alabama32@yandex.ru, или по адресу: 675000, Благовещенск, улица Ломоносова, 179, кабинет 403. Церемония награждения победителей состоится 18 октября в 18:00 в малом зале ОКЦ с участием звездного жюри V международного фестиваля «Детство на Амуре».