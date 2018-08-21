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сегодня, 17:01 0

На машиностроительном заводе в Приамурье ввели внешнее управление

На машиностроительном заводе в Приамурье ввели внешнее управление
Фото: bestlj.ru

На машиностроительном заводе «Кранспецбурмаш», расположенном в Шимановске, было введено внешнее управление. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Амурской области, сообщается на сайте ведомства.

Внешнее управление на заводе ввели, удовлетворив ходатайство временного управляющего. Срок этой процедуры – 18 месяцев. Внешним управляющим был назначен Вадим Веселков.

Ранее, 8 февраля 2018 года, в отношении «Кранспецбурмаша» была введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, – наблюдение. Временным управляющим тогда стал Вадим Веселков.

Согласно отчету временного управляющего, сформирован реестр требований кредиторов на сумму 479 921,391 тысячи рублей – третья очередь. Был проведен анализ финансово-экономического состояния должника, и рассчитанные коэффициенты достигают удовлетворительных значений. Это означает, что предприятие характеризуется как платежеспособное, его собственные активы покрывают его обязательства. Должник ведет эффективную работу с дебиторами, активы завода ликвидны. Должник может восстановить платежеспособность в порядке и в сроки, которые установлены законом о банкротстве.

Не были выявлены и признаки преднамеренного банкротства предприятия.

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#закон #производство #Шимановск


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