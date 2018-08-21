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21августа
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сегодня, 17:00 3

Амурчанка, которую по суду лишили квартиры, собирается судиться с каналом НТВ

Амурчанка, которую по суду лишили квартиры, собирается судиться с каналом НТВ

Жительница Благовещенска, по решению суда лишившаяся квартиры, намерена судиться с телеканалом НТВ. Женщина уверена, что журналисты федерального канала её оклеветали, обвинив в мошенничестве. Татьяна Морозова готовит руководству телекомпании претензию.

Как сообщало Амур.инфо, мать благовещенки приобрела квартиру в доме в переулке Угловом. Спустя несколько лет оказалось, что сделка купли-продажи была незаконной, так как её первоначального собственника в последующем признали недееспособным.

Журналисты канала НТВ в своем материале сказали, что Татьяна Морозова и ее мать заранее знали, что собственник имеет психическое заболевание. Якобы мать работала в коррекционной школе, где обучался собственник квартиры.

Морозова такую версию категорически отвергает: «К каналу НТВ мы готовим с юристом нашим претензию. Если они не отреагируют, то мы будем обращаться в суд, так как наши права, честь и достоинство подвергли сомнению».

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#происшествия #СМИ #ТВ


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Комментарии
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  • Проходиламимо

    Проходиламимо
    1 час назад

    Ну ну .....

  • Буцефал

    Буцефал
    43 минуты назад

    Нашу честь и достоинство подвергли сомнению))) смешно

  • ММС

    ММС
    37 минут назад

    Дождемся весны, а там посмотрим кто где гадил.

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