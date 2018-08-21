Благовещенцы заплатили за кухонный уголок, но остались без мебели и денег

Фото: Tiu.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился житель Благовещенска, который заказал мебель в одной местной фирме. Владелица приняла деньги, но заказ не был выполнен, все обещанные сроки пропущены, деньги не возвращены, а предприниматель перестала выходить на связь.

«Мы хотели купить уголок на кухню, – рассказал заказчик мебели Андрей. – О фирме "Твой выбор" узнали случайно: ехали по улице и увидели вывеску. Это район, где много мебельных магазинов, – по улице Мухина. Зашли в офис, там было много образцов мебели, и всё говорило о том, что фирма серьезная».

Горожане заказали здесь кухонный уголок. Заплатили более 16 тысяч рублей, получили товарный чек. Это произошло 28 июля, срок исполнения им установили на 10–11 августа. Но все эти дни с владелицей не удалось связаться. Дозвонились они только 13 августа. Женщина объяснила, что у нее был развод, поэтому она не могла позвонить. На следующий день в телефонном разговоре она сказала, что у компании не было подходящих материалов, а теперь они появились, и заказ выполнят в течение четырех дней.

«Через четыре дня – 18 августа – мы приехали в офис, а он закрыт, – рассказал Андрей. – В соседнем салоне нам сказали, что женщина уже две недели не появляется в офисе, что чуть ли не скрывается. Однако нам потом удалось дозвониться. Владелица фирмы пояснила, что уезжала за город с ребенком и не было телефонной связи. А потом опять пропала».

Мужчина пояснил, срок заказа просрочен уже более чем на десять дней. Предприниматель ведет себя подозрительно. Поэтому они решили подать исковое заявление в суд. И, оказалось, что они такие обманутые не первые. Иск в суд на это же ИП подали еще 3 августа.

В пресс-службе Благовещенского городского суда подтвердили, что исковое заявление на это ИП к ним поступило, и уже назначена дата начала слушания дела – 4 сентября.