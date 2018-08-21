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сегодня, 16:16 2

В амурском селе мужчина спровоцировал ДТП, кинув в машину камень

В амурском селе мужчина спровоцировал ДТП, кинув в машину камень
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В селе Тыгда Магдагачинского района произошло необычное ДТП. Его спровоцировал мужчина, который внезапно атаковал проезжавший автомобиль.

По словам водителя пострадавшей машины, внезапно на дорогу из леса выбежал мужчина, который кинул камень в лобовое стекло. В результате автомобиль слетел с дороги, сообщает ИА «Сканер».

Обошлось без жертв, а хулигана поймали. По предположениям, он находился в состоянии опьянения.

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#ДТП #происшествия #транспорт


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Комментарии
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  • •••pajzii

    •••pajzii
    1 час назад

    Надо же такую отмазку придумать )))

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    наверное предки были партизанами, также под откос машины пускали, вот только убегать не научился, во время войны на месте и расстреляли бы )))

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