В амурском селе мужчина спровоцировал ДТП, кинув в машину камень

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В селе Тыгда Магдагачинского района произошло необычное ДТП. Его спровоцировал мужчина, который внезапно атаковал проезжавший автомобиль.

По словам водителя пострадавшей машины, внезапно на дорогу из леса выбежал мужчина, который кинул камень в лобовое стекло. В результате автомобиль слетел с дороги, сообщает ИА «Сканер».

Обошлось без жертв, а хулигана поймали. По предположениям, он находился в состоянии опьянения.