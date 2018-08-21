Жители дома в Благовещенске опасаются остаться зимой без горячей воды

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась женщина, проживающая в Благовещенске по адресу: улица Загородная, 48. Оксана рассказала, что в их 5-этажном доме накопилось большое количество проблем. Самая насущная из них – плохое состояние труб горячего водоснабжения.

Оксана отмечает, что трубы горячего водоснабжения в подвале дома нужно заменить. На них происходят частые порывы. «Бывшая старшая дома говорит, что если трубы не поменять, то у нас прорвет зимой. Мы останемся без горячей воды всю зиму. Это первостепенная проблема», – рассказывает благовещенка.

Со своей проблемой Оксана обращалась в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) Амурской области. 6 августа ГЖИ провела осмотр в доме, но с доводами женщины не согласилась.

«В ходе проверки ваших доводов о необходимости замены труб в подвале установлено, что разводка горячего и холодного водоснабжения выполнена из полимерных труб. На момент проверки системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения протечек не имеют и находятся в работоспособном состоянии. Визуально определено (осмотр проведен 06.08.2018), что управляющей организацией выполняются необходимые мероприятия по поддержанию инженерного оборудования в исправном состоянии: текущий ремонт с заменой неисправных участков труб, запорной арматуры, проведены мероприятия по подготовке систем к эксплуатации в отопительный период: профремонт оборудования теплового узла, промывка системы отопления», – такой ответ получила Оксана в ГЖИ.

Женщина недоумевает, как проходила проверка, если 6 августа в доме отсутствовало горячее водоснабжение? Горячей воды из-за плановых ремонтных работ не было до 11 августа, из кранов шла только холодная.

Есть претензии у Оксаны и к качеству горячего водоснабжения в доме. Из горячих кранов по вечерам в течение некоторого времени идет холодная вода, говорит благовещенка. Чтобы пошла горячая, нужно сливать воду.

Оксана говорит, что у них нет понимания со своей управляющей компанией. Например, люди не могут добиться замены старых окон на пластиковые в подъездах. Внутри подъездов облупленная краска, разбитые лампы, нет побелки потолка и стен, как и покраски перил на лестницах, утверждает Оксана.

Также, по ее словам, возле детской площадки во дворе дома находится свалка мусора. Есть претензии и к самой площадке: например, в песочнице нет песка.

Женщина уверена, что их дом остро нуждается в ремонте. Она говорит, что, возможно, имеет смысл сменить управляющую компанию, но никто из жильцов не хочет заниматься этим.

В управляющей компании дома ИА «Амур.инфо» подтвердили факт жалобы от Оксаны. Там сказали, что 6 августа проводился совместный осмотр дома сотрудниками УК и госинспекцией. Женщина же отказалась присутствовать, несмотря на то, что ее приглашали. «Видимо, ей это не надо», – отметили в УК.

В итоге проблема с трубами горячего водоснабжения в доме, о которых говорит Оксана, не подтвердилась, сказали в управляющей компании. Был подписан соответствующий акт. По другим моментам, например, по замене окон в подъездах, необходимо решение собственников жилья, отметили в УК.