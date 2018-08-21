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сегодня, 15:39 0

В Кемерове окончательно снесли «Зимнюю вишню»

В Кемерове окончательно снесли «Зимнюю вишню»
Фото: ntv.ru

В Кемерове завершился демонтаж сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня». Сейчас на месте трагедии планируют разбить сквер и построить церковь.

В данный момент на территории бывшего торгового центра организованы вывоз и складирование металлоконструкций.

1 сентября на месте народного мемориала, который появился рядом со зданием ТЦ после трагедии, должны были быть установлены памятный камень и скамейки, однако демонтаж сдвинулся из-за того, что здание находилось под арестом.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошло возгорание, причиной которого, предположительно, стало короткое замыкание. Не сработала противопожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали 10 человек, сообщает «Лента.ру».

Ранее стали известны причины трагедии, следствие по делу продолжается.

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#дети #жизнь #криминал #происшествия


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