В Кемерове окончательно снесли «Зимнюю вишню»
В Кемерове завершился демонтаж сгоревшего торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня». Сейчас на месте трагедии планируют разбить сквер и построить церковь.
В данный момент на территории бывшего торгового центра организованы вывоз и складирование металлоконструкций.
1 сентября на месте народного мемориала, который появился рядом со зданием ТЦ после трагедии, должны были быть установлены памятный камень и скамейки, однако демонтаж сдвинулся из-за того, что здание находилось под арестом.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошло возгорание, причиной которого, предположительно, стало короткое замыкание. Не сработала противопожарная сигнализация, эвакуационные выходы были заблокированы. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей. По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали 10 человек, сообщает «Лента.ру».
Ранее стали известны причины трагедии, следствие по делу продолжается.
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