Валерий Меладзе попросил предоставить ему гражданство в Грузии

Фото: TUT.by

18-19 августа Валерий Меладзе выступал в Грузии на концертах в честь киноактера и певца Вахтанга Кикабидзе. Также певец обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему второе гражданство.

Валерий Меладзе родился в Батуми, но сейчас живёт в Москве.

Фото: TUT.by

С середины августа в Грузии действуют поправки к закону «О гражданстве». Они дают возможность получить гражданство тем, кто утратил его, получив паспорт другой страны. Для того чтобы вновь стать гражданином Грузии, уроженцы страны должны до 31 декабря 2020 года обратиться в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.

При этом кандидат должен соответствовать некоторым критериям, включая знание грузинского языка. Получение гражданства Грузии не сопровождается лишением гражданства другой страны, сообщает РИА Новости.