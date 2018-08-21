Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:20 0

Валерий Меладзе попросил предоставить ему гражданство в Грузии

Валерий Меладзе попросил предоставить ему гражданство в Грузии
Фото: TUT.by

18-19 августа Валерий Меладзе выступал в Грузии на концертах в честь киноактера и певца Вахтанга Кикабидзе. Также певец обратился в Министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему второе гражданство.

Валерий Меладзе родился в Батуми, но сейчас живёт в Москве.

Фото: TUT.by

С середины августа в Грузии действуют поправки к закону «О гражданстве». Они дают возможность получить гражданство тем, кто утратил его, получив паспорт другой страны. Для того чтобы вновь стать гражданином Грузии, уроженцы страны должны до 31 декабря 2020 года обратиться в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.

При этом кандидат должен соответствовать некоторым критериям, включая знание грузинского языка. Получение гражданства Грузии не сопровождается лишением гражданства другой страны, сообщает РИА Новости.

Просмотров всего: 178

#шоу-бизнес


В России и мире

В Москве состоялся финал конкурса «Миссис Россия–2018»

В России и мире 7

Бузова, Киркоров, Тимати и другие оказались под запретом в детском лагере
В России и мире 1

Стал известен четвёртый наставник шоу «Голос. 60+»
В России и мире

Обнародовали имена трёх наставников проекта «Голос. 60+»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь