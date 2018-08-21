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сегодня, 15:14 3

В Свободном сотни людей ищут пятилетнюю девочку

В Свободном сотни людей ищут пятилетнюю девочку

В поисках пятилетней Софьи Чернобаевой в Свободном участвуют около 100 местных жителей. Сотрудники полиции и волонтеры прочесали район, в воздух подняли дрон, чтобы осмотреть местность с высоты. Однако пока никаких следов пропавшей девочки не обнаружено.

По распоряжению исполняющего обязанности и. о. мэра города Владимира Константинова к поискам Софьи со вчерашнего дня подключились спасатели городского управления ГО и ЧС, заместитель главы Свободного по социальным вопросам Олег Овчаренко, а также отдел молодежи городской администрации. «Вчера сразу после поступления информации об исчезновении девочки мы выехали на ее поиски, – рассказал Олег Овчаренко. – Была просьба от людей оставить работать уличное освещение в темное время суток. В итоге МКП "Дорожник" не выключал фонари, они горели всю ночь».

К оперативно-розыскным мероприятиям привлекли кинолога с собакой. Пока поиски безрезультатны. Волонтеры разбиваются на группы по 10 человек и продолжают шаг за шагом осматривать местность. В первую очередь проверен двор и тот дом, откуда исчез ребенок. Осмотрена прилегающая территория, поля, речка, заброшенная стройка и канализационные колодцы. Ничего найти пока не удалось.

«Для оказания практической помощи в установлении местонахождения девочки и обстоятельств ее исчезновения в Свободный прибыла группа сотрудников управления уголовного розыска областного УМВД под руководством начальника управления уголовного розыска», – сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в региональном управлении МВД России

Как сообщало информагентство, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», чтобы была возможность задействовать в рамках производства весь комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В понедельник, 20 августа, в 16:27 со двора дома № 90 по улице Партизанской в Свободном пропала пятилетняя Софья Чернобаева. Девочке на вид пять лет, ее рост – 105 сантиметров, славянской внешности, волосы русые, была одета в вещи красного цвета – платье, колготки, шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о пропаже девочки или мог видеть ее, просят обратиться в полицию по телефонам: 02, (41643) 5-56-98, 5-54-13 или позвонить ее отцу, Вадиму, по номеру +7-914-587-57-10.

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#дети #происшествия #Свободный #Пропал ребенок


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Комментарии
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  • ledi gaga

    ledi gaga
    1 час назад

    Малышка, найдись!!!

  • NinaNina

    NinaNina
    50 минут назад

    Так хочется, чтобы она нашлась живой! Помоги ей, Господи!

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    10 минут назад

    спаси и сохрани ребенка...

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