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21августа
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сегодня, 14:48 1

Лишенный прав амурчанин пытался пронести в суд нож

Лишенный прав амурчанин пытался пронести в суд нож
Фото: nesusvet.narod.ru

В Амурской области амурчанин попытался пронести нож в здание суда. Когда во время прохождения пункта пропуска у мужчины спросили, имеются ли у него подобные предметы, он ответил отрицательно.

Судебные приставы Амурской области предотвратили попытку проноса в здание суда складного ножа. Поскольку его можно использовать как холодное оружие, то по правилам он входит в перечень запрещенных предметов.

В здание одного из мировых судебных участков явился гражданин, ранее проходивший ответчиком по делу об управлении транспортным средством водителем, лишенным права на управление, – для получения постановления суда.

На входе судебный пристав разъяснил ему, какие предметы, согласно правилам посещения суда, запрещены к проносу, а также спросил – имеются ли у мужчины таковые при себе. Тот заявил, что не имеет запрещенных предметов. Но при осмотре с помощью ручного металлодетектора, судебные приставы установили, что в ручной клади посетителя имеется металлический предмет. В результате дополнительного осмотра на дне рюкзака, с которым мужчина явился в суд, обнаружили складной нож.

В отношении нарушителя составили административный протокол. Складной нож изъяли в присутствии понятых. Рассмотрев материалы дела, суд принял решение о назначении гражданину наказания в виде административного штрафа в размере 500 рублей, изъятое вещественное доказательство – складной нож – в соответствии с постановлением суда передан на уничтожение, сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

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#происшествия #суды


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Комментарии
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  • Конрад

    Конрад
    2 часа назад

    Судью шёл резать?

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