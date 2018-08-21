В Амурской области будет по-прежнему дождливо: прогноз погоды на 22 августа

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22 августа в Амурской области погода практически не изменится: будет также облачно с прояснениями. Ожидаются слабые, умеренные, а по югу и сильные дожди, грозы. Ночью в отдельных районах опустится туман.

Скорость северного, северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду, при грозе порывы – до 13 метров. Температура ночью будет держаться в пределах 12...17, по северу при прояснении – 3...8 градусов. Днем уличные термометры покажут 21...26, при сильном дожде – 15...20 градусов.

В Благовещенске облачно с прояснениями. Будет идти дождь, днем временами сильный. Ветер подует с северо-запада: ночью со скоростью 7-12 метров в секунду, днем – 8-13 метров. Температура ночью опустится до плюс 15...17, днём поднимется до 20...22, сообщает Амурский гидрометцентр.

Управление по делам ГОЧС города Благовещенска информирует о том, что увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, падения ветвей деревьев, срыва рекламных щитов, повреждения кровли домов, получения ушибов и травм населением.

Необходимо исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, насаждений; особое внимание уделить детям; руководителям предприятий, использующих в работе подъёмно-транспортное оборудование, обеспечить его надёжное крепление; находясь на улице, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону: 112.