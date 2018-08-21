В селе Овсянка у молодой матери в очередной раз забрали ребенка

В селе Овсянка Зейского района из семьи изъяли ребенка. В настоящее время мальчик находится в Зейской районной больнице. Работу с семьей держат на контроле органы системы профилактики.

В редакцию ИА «Амур.инфо» читательница прислала видео, сделанное в доме, откуда забрали ребенка. «Мы со свекровью шли домой и услышали плач ребенка в доме, где обитают неблагополучные люди. Зашли туда, увидели грязного и голодного ребенка. Его мама в это время спала пьяная, в доме были другие пьяные люди, там стояла невыносимая вонь, было очень грязно. Мы забрали ребенка к себе, одели, накормили, вызвали опеку. Мальчик очень запущенный, на коже болячки, на попе сильное раздражение. Сейчас он находится в больнице. Мы к нему приходили, передали одежду, игрушки и угощения. В группе "Мамочки и детки" мы решили собрать деньги на покупку осенней одежды для этого мальчика. У него совсем ничего нет», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» автор видео Виктория. По ее словам, малыша у нерадивой матери забирают в третий раз. Маме мальчика может грозить лишение родительских прав, если она не бросит пить и не устроит свою жизнь.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения Амурской области, в воскресенье, 19 августа, ребенка изъяли из семьи и поместили в больницу города Зеи. Вопрос поставлен на контроль в органах системы профилактики.