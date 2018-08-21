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сегодня, 14:06 12

В селе Овсянка у молодой матери в очередной раз забрали ребенка

В селе Овсянка у молодой матери в очередной раз забрали ребенка

В селе Овсянка Зейского района из семьи изъяли ребенка. В настоящее время мальчик находится в Зейской районной больнице. Работу с семьей держат на контроле органы системы профилактики.

В редакцию ИА «Амур.инфо» читательница прислала видео, сделанное в доме, откуда забрали ребенка. «Мы со свекровью шли домой и услышали плач ребенка в доме, где обитают неблагополучные люди. Зашли туда, увидели грязного и голодного ребенка. Его мама в это время спала пьяная, в доме были другие пьяные люди, там стояла невыносимая вонь, было очень грязно. Мы забрали ребенка к себе, одели, накормили, вызвали опеку. Мальчик очень запущенный, на коже болячки, на попе сильное раздражение. Сейчас он находится в больнице. Мы к нему приходили, передали одежду, игрушки и угощения. В группе "Мамочки и детки" мы решили собрать деньги на покупку осенней одежды для этого мальчика. У него совсем ничего нет», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» автор видео Виктория. По ее словам, малыша у нерадивой матери забирают в третий раз. Маме мальчика может грозить лишение родительских прав, если она не бросит пить и не устроит свою жизнь.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения Амурской области, в воскресенье, 19 августа, ребенка изъяли из семьи и поместили в больницу города Зеи. Вопрос поставлен на контроль в органах системы профилактики.

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#дети #жизнь #происшествия


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Комментарии
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  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    Видимо не зря забрали, а так посмотришь на нее и не только детей забрать охота но и вообще ее изолировать, алкоголичка...

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Какой контраст: кто-то ребенка пропивает ни во что не ценит, а кто-то готов целые города на поиски поднимать.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    1 час назад

    А те дамы, что забирая ребёнка, орали, мать обзывали и толкали (ребенку все равно какая она) — адекватны вообще?

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    ЛиСа

    А те дамы, что забирая ребёнка, орали, мать обзывали и толкали (ребенку все равно какая она) — адекватны вообще?



    а надо дождаться пока нужно будет искать и этого ребенка?..или надо так - просто зашли, посмотрели, развернулись и ушли, оставив ребенка там с мамой (ему же все равно какая она)..

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Бычок непотушенный в диван и сгорят! Забирать однозначно. Мать ещё пока не совсем пропитая, может одумается. Запретить синьку по деревням.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    alex 3

    Бычок непотушенный в диван и сгорят! Забирать однозначно. Мать ещё пока не совсем пропитая, может одумается. Запретить синьку по деревням.



    третий раз забирают...пропито там все уже, в башке ее..

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Shift
    alex 3

    Бычок непотушенный в диван и сгорят! Забирать однозначно. Мать ещё пока не совсем пропитая, может одумается. Запретить синьку по деревням.



    третий раз забирают...пропито там все уже, в башке ее..
    два раза возвращали, значит не совсем. Эх, Овсянка! Какое хорошее село раньше было. Дома добротные, набережная, теплоходы туда из Зеи ходили. Леспромхоз. Мы туда за вещами ездили в магазины, потому что там снабжение хорошее было. А сейчас , что там осталось? Только вот такое!

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    55 минут назад

    ЛиСа

    А те дамы, что забирая ребёнка, орали, мать обзывали и толкали (ребенку все равно какая она) — адекватны вообще?



    Вы адекватная вообще? А как с этой мадамой еще можно общаться? Таких мерзотных личностей на прикапывать где-нибудь

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    33 минуты назад

    ЛиСа

    А те дамы, что забирая ребёнка, орали, мать обзывали и толкали (ребенку все равно какая она) — адекватны вообще?



    +++++

  • Буцефал

    Буцефал
    10 минут назад

    Добродетели нашлись, снимают для своей группы видео. 1 Хочешь помочь ребёнку вызывай опеку!2 На каком основание это быдло группа проникла в дом и забрала ребёнка(пару уголовных статей они наснимали)Если они снимали для опеки то зачем выложили видно в группу?Если хотели помочь ребёнку то забрали-бы молча и вызвали соответствующие органы.Что мы видим,две непонятные женщины схватили ребёнка и устроили обычный скандал с рукоприкладством,прикрываясь псевдо помощью.

  • варварав

    варварав
    9 минут назад

    Принудительная стерилизация. А так заберут, а она еще родит, и зда же при ней осталась. Такое чудо, женщиной называть нельзя.

  • Соната

    Соната
    2 минуты назад

    Буцефал

    Добродетели нашлись, снимают для своей группы видео. 1 Хочешь помочь ребёнку вызывай опеку!2 На каком основание это быдло группа проникла в дом и забрала ребёнка(пару уголовных статей они наснимали)Если они снимали для опеки то зачем выложили видно в группу?Если хотели помочь ребёнку то забрали-бы молча и вызвали соответствующие органы.Что мы видим,две непонятные женщины схватили ребёнка и устроили обычный скандал с рукоприкладством,прикрываясь псевдо помощью.



    точно.

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