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В Белогорском районе автомобиль насмерть сбил женщину (видео)

В Белогорском районе автомобиль насмерть сбил женщину (видео)

Вечером 20 августа в Белогорском районе Приамурья произошло смертельное ДТП. Автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, авария случилась около 19:00 на 11-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску». Водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, находившуюся на проезжей части. Она скончалась от полученных травм.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт


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