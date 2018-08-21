В Белогорском районе автомобиль насмерть сбил женщину (видео)

Вечером 20 августа в Белогорском районе Приамурья произошло смертельное ДТП. Автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, авария случилась около 19:00 на 11-м километре трассы «Подъезд к Благовещенску». Водитель автомобиля совершил наезд на женщину-пешехода, находившуюся на проезжей части. Она скончалась от полученных травм.

По факту случившегося полиция проводит проверку. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: instagram.com/blag_dtp