В Благовещенске «тойота» врезалась в припаркованные автомобили (видео)

В областном центре Приамурья автомобилист устроил ДТП, врезавшись в припаркованные машины. Авария случилась около 13 часов во вторник, 21 августа.

Как сообщает с места происшествия корреспондент ИА «Сканер», ДТП произошло на участке улицы Горького между Лазо и Партизанской. Toyota Chaser двигался на большой скорости. По неустановленной пока причине седан подбросило, и водитель потерял управление. «Чейзер» отбросило в сторону, и он врезался в припаркованные автомобили.

Пострадали пять стоявших авто и сам «чейзер». Его водителя с места происшествия увезли в больницу на скорой помощи. На месте аварии работает экипаж дорожно-патрульной службы. Автоинспекторы оформляют ДТП и устанавливают причины случившегося.