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сегодня, 13:22 5

В Благовещенске «тойота» врезалась в припаркованные автомобили (видео)

В Благовещенске «тойота» врезалась в припаркованные автомобили (видео)

В областном центре Приамурья автомобилист устроил ДТП, врезавшись в припаркованные машины. Авария случилась около 13 часов во вторник, 21 августа.

Как сообщает с места происшествия корреспондент ИА «Сканер», ДТП произошло на участке улицы Горького между Лазо и Партизанской. Toyota Chaser двигался на большой скорости. По неустановленной пока причине седан подбросило, и водитель потерял управление. «Чейзер» отбросило в сторону, и он врезался в припаркованные автомобили.

Пострадали пять стоявших авто и сам «чейзер». Его водителя с места происшествия увезли в больницу на скорой помощи. На месте аварии работает экипаж дорожно-патрульной службы. Автоинспекторы оформляют ДТП и устанавливают причины случившегося.

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#ДТП


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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    3 часа назад

    Если двигался со стороны Лазо - то все понятно. Там незаметно, но очень сильный просел асфальт вокруг люка прям на перекрестке. Даже если на 50 км/ч проходить по Горького через Лазо по прямой - машину кидает вниз-вверх, сильный удар по подвеске.

    И вообще на Горького, начиная с Чайки и до Партизанской таких мест немало

  • Амдор

    Амдор
    2 часа назад

    Всё верно, прям на перекрёстке обширный провал, кто не знает может получить большие проблемы двигаясь на скорости 50-60км\ч, плюс сегодня дорога скользкая.Конечно это не оправдывает чайника, нужно быть внимательней.В сторону дорожников можно предъявить претензии, на этом участке явно что-то происходит не хорошее, а они не чешутся, ждут образования котлована с водой и на дне машиной.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    2 часа назад

    Сейчас у виновника забот будет полон рот))) нефиг носится было

  • Жэка

    Жэка
    2 часа назад

    "На месте аварии работает экипаж дорожно-патрульной службы. Автоинспекторы оформляют ДТП и устанавливают причины случившегося"

    Что там устанавливать?

    Причиной является дисфункция головного мозга у водителя Чайзера.

  • Буцефал

    Буцефал
    3 минуты назад

    Четкий пацанчик обделался не по детски.Все серии форсажа наверное пересмотрел и поверил в себя)))

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