Амурчане поедут на ВЭФ «стирать границы»

В 2018 году на Восточный экономический форум вместе с артистами из Амурской области приедут коллективы из Китайской Народной Республики. Часовая культурная программа носит название «Стирая границы».

Артисты порадуют зрителей не только яркими национальными номерами, но и совместным творчеством. Во Владивостоке выступят заслуженный артист России Александр Сапалов и Владимир Забелло, солисты Амурской областной филармонии Дарья Кальней и Сергей Терехов, цирк «Ап!», хореографический ансамбль «Мы», областная федерация ушу. А также солисты и творческие коллективы из Китайской Народной Республики.

Главная часть экспозиции, которую представит Амурская область на Восточном экономическом форуме в 2018 году, будет посвящена истории развития и укрепления российско-китайских отношений на современном этапе. В частности, уникальному опыту совместной деятельности по увековечению памяти советских воинов, погибших на территории округа Хэйхэ в августе-сентябре 1945 года. Коснется экспозиция и совместных успехов в спорте – уникального международного хоккейного матча на границе реки Амур, в науке, образовании. Расскажут делегаты о международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства».

Условно весь выставочный павильон разделен на две тематические зоны — российскую и китайскую. На первом этаже, размещаются сувенирные лавки – китайская и российская, в которых мастера декоративно-прикладного искусства проводят мастер-классы для посетителей по изготовлению национальных сувениров. В выставочной зоне второго этажа павильона представлены работы амурских и китайских художников, произведения искусства двух стран, сообщает пресс-служба областного министерства культуры.