В Приамурье стартовало досрочное голосование

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Во вторник, 21 августа, в Амурской области стартовало досрочное голосование по дополнительным выборам депутата Госдумы РФ и досрочным выборам губернатора Приамурья. Право сделать свой выбор имеют около трех тысяч амурчан из труднодоступных районов.

Это труднодоступные и отдаленные территории Сковородинского, Магдагачинского, Селемджинского, Зейского, Тындинского, Мазановского, Шимановского, Свободненского районов. Бюллетени автомобилями спецсвязи доставили в территориальные избирательные комиссии на прошлой неделе.

Первыми свой голос за кандидатов в амурские губернаторы и депутаты Госдумы отдадут эвенки из родовых общин Тындинского района («Надежда», «Атахтак» и «Куду»), а также охотники. В списке 32 человека. К избирателям вылетел вертолет с бюллетенями, переносными ящиками и кабинками для голосования на борту.

Зачастую в населенных пунктах, вахтовых поселках, на метеостанциях, в отдаленных воинских частях отсутствует связь, а добраться до пункта назначения на обычном автомобиле невозможно. Поэтому организаторам выборов в Тындинском районе, которые во время периода досрочного голосования почти каждый день будут находиться в пути, придется опробовать все виды транспорта: и вертолет, и УАЗ, и «Урал», и гусеничный тягач.

При этом 1 сентября члены комиссии будут вынуждены проехать на тягаче около восьми часов, чтобы привезти бюллетени трем избирателям, оленеводам из родовой общины «Эвэды-Октон». А 3 сентября специалисты отправятся в дальний путь на метеопост «Унаха», где их будут ждать всего два избирателя.

Самый крупный временный участок образуют в Шимановском районе. Досрочно 8 сентября там смогут проголосовать более 200 человек. Это жители сел Ураловка и Кухтерин Луг. Добираться к ним нужно не менее трех часов. Сначала на автомобиле УАЗ, а затем на катере - всего более 100 километров по бездорожью и воде.

Досрочное голосование завершается 8 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба облизбиркома.