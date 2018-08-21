Хабаровчанин заставлял ребёнка смотреть порнографию

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В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который просматривал порнофильмы вместе с ребёнком. За такое поведение мужчине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

По версии следствия, 31-летний мужчина, находясь в квартире, демонстрировал девятилетнему мальчику фрагменты порнофильмов. Как считают правоохранители, это деяние было направлено на пробуждение у ребенка желания сексуальных отношений.

«Злоумышленник, заведомо зная, что несовершеннолетний в силу своего возраста находится в беспомощном состоянии, совершил в отношении него иные действия сексуального характера, продемонстрировав фильмы порнографического содержания», – сообщили правоохранители Хабаровского края.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальное наказание по данной части статьи подразумевает лишение свободы сроком от 12 до 20 лет. Подозреваемый скрывается, организован его розыск. По делу продолжается расследование, сообщает DVHab.ru.