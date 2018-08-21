Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:04 0

Хабаровчанин заставлял ребёнка смотреть порнографию

Хабаровчанин заставлял ребёнка смотреть порнографию
Фото: mk.ru

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который просматривал порнофильмы вместе с ребёнком. За такое поведение мужчине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

По версии следствия, 31-летний мужчина, находясь в квартире, демонстрировал девятилетнему мальчику фрагменты порнофильмов. Как считают правоохранители, это деяние было направлено на пробуждение у ребенка желания сексуальных отношений.

«Злоумышленник, заведомо зная, что несовершеннолетний в силу своего возраста находится в беспомощном состоянии, совершил в отношении него иные действия сексуального характера, продемонстрировав фильмы порнографического содержания», – сообщили правоохранители Хабаровского края.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимальное наказание по данной части статьи подразумевает лишение свободы сроком от 12 до 20 лет. Подозреваемый скрывается, организован его розыск. По делу продолжается расследование, сообщает DVHab.ru.

Просмотров всего: 933

#дети #криминал #происшествия


Происшествия

В Благовещенске на таможне задержали китаянку с флаконом ртути
Культура

Благовещенск впервые проведет Дальневосточный фестиваль детских любительских фильмов
Происшествия 3

Амурчанка, которую по суду лишили квартиры, собирается судиться с каналом НТВ
Происшествия 3

Благовещенцы заплатили за кухонный уголок, но остались без мебели и денег
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь