Источник: амурский минобр возглавит Светлана Яковлева

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Из достоверных источников Амур.инфо стало известно, что исполняющей обязанности министра образования и науки Амурской области могут назначить Светлану Яковлеву. В настоящее время она является заместителем мэра Благовещенска. В случае назначения на пост кандидатуру Светланы Вячеславовны будут утверждать в Москве.

Светлана Яковлева не подтвердила и не опровергла информацию о возможном назначении. «Я не уполномочена озвучивать и комментировать решения губернатора. Мы служащие и исполняем то, что написано у нас в должностных обязанностях. Работа со СМИ осуществляется через пресс-службу правительства Амурской области», – сказала Светлана Вячеславовна.

Светлана Яковлева с 1987 работала учителем математики и физики. С 2000 по 2005 годы была директором гимназии № 1 Благовещенска, награждена правительственной наградой – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». С 2005 по 2010 годы являлась начальником управления образования администрации Благовещенска. С 2010 по 2012 годы занимала должность заместителя директора по учебной и научной работе Амурского филиала МГУ имени Невельского. С 2012 по 2013 год являлась советником заместителя председателя правительства Амурской области. В 2013–2015 годах работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе Амурского филиала МГУ имени Невельского. 4 августа 2015 года назначена на должность заместителя мэра Благовещенска.

Ожидается, что информация о назначении Светланы Яковлевой может быть озвучена на заседании правительства Амурской области во вторник, 21 августа. Заседание начнется в 15 часов. До этого времени в пресс-службе правительства региона возможное назначение не комментируют.

В министерстве образования и науки Амурской области комментариев о предстоящем назначении также не дают. Сейчас обязанности главы ведомства исполняет Лариса Закирова.

Прежний министр Ольга Варсанова покинула должность 13 июля текущего года. На этом посту Ольга Владимировна проработала меньше года – с сентября 2017-го, сменив Марину Селюч. Марину Григорьевну, возглавлявшую областное министерство образования и науки с 2011 года, 29 августа 2017 года отправил в отставку губернатор региона Александр Козлов. Причины решения не озвучивались.