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сегодня, 11:44 37

Источник: амурский минобр возглавит Светлана Яковлева

Источник: амурский минобр возглавит Светлана Яковлева
Фото: www.admblag.ru

Из достоверных источников Амур.инфо стало известно, что исполняющей обязанности министра образования и науки Амурской области могут назначить Светлану Яковлеву. В настоящее время она является заместителем мэра Благовещенска. В случае назначения на пост кандидатуру Светланы Вячеславовны будут утверждать в Москве.

Светлана Яковлева не подтвердила и не опровергла информацию о возможном назначении. «Я не уполномочена озвучивать и комментировать решения губернатора. Мы служащие и исполняем то, что написано у нас в должностных обязанностях. Работа со СМИ осуществляется через пресс-службу правительства Амурской области», – сказала Светлана Вячеславовна.

Светлана Яковлева с 1987 работала учителем математики и физики. С 2000 по 2005 годы была директором гимназии № 1 Благовещенска, награждена правительственной наградой – нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации». С 2005 по 2010 годы являлась начальником управления образования администрации Благовещенска. С 2010 по 2012 годы занимала должность заместителя директора по учебной и научной работе Амурского филиала МГУ имени Невельского. С 2012 по 2013 год являлась советником заместителя председателя правительства Амурской области. В 2013–2015 годах работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе Амурского филиала МГУ имени Невельского. 4 августа 2015 года назначена на должность заместителя мэра Благовещенска.

Ожидается, что информация о назначении Светланы Яковлевой может быть озвучена на заседании правительства Амурской области во вторник, 21 августа. Заседание начнется в 15 часов. До этого времени в пресс-службе правительства региона возможное назначение не комментируют.

В министерстве образования и науки Амурской области комментариев о предстоящем назначении также не дают. Сейчас обязанности главы ведомства исполняет Лариса Закирова.

Прежний министр Ольга Варсанова покинула должность 13 июля текущего года. На этом посту Ольга Владимировна проработала меньше года – с сентября 2017-го, сменив Марину Селюч. Марину Григорьевну, возглавлявшую областное министерство образования и науки с 2011 года, 29 августа 2017 года отправил в отставку губернатор региона Александр Козлов. Причины решения не озвучивались.

Просмотров всего: 4105

#областная власть #образование


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И.о. министра образования и науки Амурской области стала Светлана Яковлева
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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    6 часов назад

    Человек с реальным опытом в образовании, очень хорошая кандидатура. Надеюсь что слив окажется правдой

  • Manshek

    Manshek
    6 часов назад

    Очень правильный выбор!

  • Ну да, ну да

    Ну да, ну да
    6 часов назад

    Хорошее решение! Руководителем не один год поработала, знает систему. Удачи!

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    6 часов назад

    Жаль, С.В.Яковлева - это уровень министра-функционера, возможно, и хороший (?), а хотелось бы на эту должность Министра Образования и НАУКИ человека (мужчину!, сколько можно женщин???) с ХАРИЗМОЙ, причастного к Науке...

  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    нормальный выбор

  • Энн

    Энн
    5 часов назад

    Вероника Н.

    Жаль, С.В.Яковлева - это уровень министра-функционера, возможно, и хороший (?), а хотелось бы на эту должность Министра Образования и НАУКИ человека (мужчину!, сколько можно женщин???) с ХАРИЗМОЙ, причастного к Науке...



    Это, например, кого?

  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    Помалейко был не плох

  • Pomidor

    Pomidor
    5 часов назад

    Отличный выбор, хороший управленец, не первый год работает в этой сфере и знает, что нужно делать

  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    только вот старовата для новых идей

  • Sah

    Sah
    5 часов назад

    Вероника Н.

    Жаль, С.В.Яковлева - это уровень министра-функционера, возможно, и хороший (?), а хотелось бы на эту должность Министра Образования и НАУКИ человека (мужчину!, сколько можно женщин???) с ХАРИЗМОЙ, причастного к Науке...



    они что такое наука не знают, а о причастных к ней и понятия не имеют.

    есть опыт работы в этой сфере - хороший кандидат на должность. всё. это есть вершина управленческого решения.

  • Sah

    Sah
    5 часов назад

    Каждый хозяин лотка на базаре такие "хорошие" решения принимает по три раза в год.

  • батарейка

    батарейка
    4 часа назад

    Да, возраст не пишут....

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    63 года

  • strannic

    strannic
    4 часа назад

    с чего 63? в 87 году вуз закончила

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    сори 53 года

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    4 часа назад

    ну любят у нас предпенсионного возраста училок брать на работу

  • strannic

    strannic
    3 часа назад

    Где же предпенсионного? Еще 10 лет работать!

  • Альтер

    Альтер
    3 часа назад

    Наконец то назначили НОРМАЛЬНОГО министра образования

  • Сосновский

    Сосновский
    3 часа назад

    В козловском правительстве всех, им назначенных, надо менять на нормальных.

  • Сосновский

    Сосновский
    3 часа назад

    Самого Козлова скоро, однако, уберут. В Москве быстро разобрались, что он из себя представляет. Собирается улучшать демографическую ситуацию за счёт притока мигрантов. Подумал бы лучше, дурья башка, как улучшить жизнь коренных дальневосточников, налоги, плату за электроэнергию снизить, оплату ЖКХ уменьшить, да мало ли ещё чего. Статья хорошая вышла о начале конца министра по развитию Дальнего востока. Туда ему и дорога, на обочину жизни.

  • Алгебра

    Алгебра
    3 часа назад

    Ссылочку на статью?

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Алгебра

    Ссылочку на статью?



    Наверное эта https://regnum.ru/news/2465048.html

  • StarShina

    StarShina
    2 часа назад

    https://regnum.ru/news/2465048.html

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Вероника Н.

    Жаль, С.В.Яковлева - это уровень министра-функционера, возможно, и хороший (?), а хотелось бы на эту должность Министра Образования и НАУКИ человека (мужчину!, сколько можно женщин???) с ХАРИЗМОЙ, причастного к Науке...



    Как Степанов?

    При Короткове был такой-все что можно было "завалить"-завалил

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Да-прочитал статью-вполне адекватная точка зрения.

    Но самый главный вопрос-для чего нужно это министерство?

    Отработает проекты и его закроют за ненужностью.

    Так есть ли смысл, при контроле со стороны АП всех приоритетных проектов на ДВ вообще существование этого министерства?

    Тот же Козлов уже раза три приехал сюда-зачем?

    Приехал в Командировку и Донец-зачем?

    Зачем они расходуют бюджетные деньги на перелеты(лучше бы отдали их льготникам, которым не хватает денег на перелеты в центр страны).

    Что лично они хотят тут контролировать и что мешает им ЭТО делать дистанционно?

    Почему нельзя организовать контроль за теми или иными проектами путем работы с исполнительной властью региона?

    Может таким образом они все таки "поддерживают" личные контакты с теми или иными контрагентами, которые у них остались "по старой памяти" и которые выполняют вполне определенные финансовые функции?

    Увеличить количество людей за счет мигрантов?

    ну может сразу тогда за счет турецких рабочих, которые скоро в количестве 7000 человек будут здесь строить?

    Думал бы Козлов своей головой о том, как создать определенные условия, преференции для того, чтобы специалисты ехали.

    Для того чтобы врачи и учителя не уезжали а ПРИЕЗЖАЛИ на дальний восток.

    Чтобы молодежь не уезжала в Московские вузы или в Китай на учебу не оставалась ТАМ.

    Ну куда им об ЭТОМ с Донцом ДУМАТЬ-им щас очередные перелеты, отчеты и всякого рода лозунги выгоднее-создают ВИДИМОСТЬ работы.

    К примеру при господине Козлове(когда он был руководителем г Благовещенска) установили в детских садах САМУЮ ВЫСОКУЮ оплату за детские садики-ну так думай господин МИНИСТР как компенсировать ЭТИ вот самые высокие расфенки

    Как сделать так чтобы многодетным семьям МОЖНО было хоть как то прокормить своих детей

    Думай Саша думай а не вид делай

    Вот у меня ЧЕТВЕРО и от Государства не получаю ни копейки (ну кроме компенсации копеечной за второго и третьего в детском саду)-и что?

    Сделай на электричество мне компенсацию, на школу, на услуги ЖКХ. на перелет с детьми к моим родственникам в Москву хотя бы раз-а не так что приехал а льготные билеты закончились

    ВСЕМ СДЕЛАЙ министр ты наш развития дальнего востока

    И Донцу передай-что не у всех есть миллионы чтобы содержать дома слуг филлипинок-пусть тоже думает ЭКОНОМИСТ

    чай на повышение пошел вон в командировки катается за счет бюджета

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    2 часа назад

    Достойная кандидатура, соглашусь

  • hello2018

    hello2018
    2 часа назад

    на амурправде написали,что назначена ио министра образования

  • серый кузя

    серый кузя
    2 часа назад

    будет только сидеть в телевизоре и рассказывать какя она важная. Подтянет всех армян как это было в городе Не умна, не красива, не ухожена.спесь и гонор.спросите лучше директоров школ города, кто она госпожа Яковлева????Какая там наука???голосовать не пойдем

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    опять армяне виноваты?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Noir

    Алгебра

    Ссылочку на статью?



    Наверное эта https://regnum.ru/news/2465048.html



    По словам Илдуса Ярулина, уже сегодня ученые фиксируют изменение этнического состава ДФО — «дальневосточники» всё чаще плохо говорят по-русски.

    Подробности: https://regnum.ru/news/2465048.html

    Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

    И большая их часть - временщики, зарабатывающие для себя, отсылающие деньги родственникам и никак не связывающие свою жизнь с Дальним Востоком.

  • Reflection

    Reflection
    54 минуты назад

    И. о. министра образования Амурской области назначена Светлана Яковлева.

    Исполняющим обязанности министра образования Амурской области назначена Светлана Яковлева. Об этом сегодня, 21 августа, сообщил на заседании правительства области врио губернатора региона Василий Орлов. С августа 2015 года Светлана Яковлева занимала пост заммэра Благовещенска, до этого пять лет работала начальником благовещенского управления образования.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    52 минуты назад

    hello2018

    на амурправде написали,что назначена ио министра образования



    Это и есть надежный источник АИ

  • Милифисинда

    Милифисинда
    48 минут назад

    Министр образования понятно - опыт в образовании есть.. но науки?? Образование (общее школьное) и наука (вузовская или академическая) — это уровни все таки совершенно несравнимые! Человек без степени и звания будет заведовать наукой области. Хотя в России это не первый пример — строитель-министр обороны, экономист - министр-здравоохранения. Что с этого получилось всем известно. Чтож осталось посмотреть чем закончится эта история

  • Братеев1

    Братеев1
    42 минуты назад

    какая у нас наука?да вы смеётесь

  • Ярославович

    Ярославович
    32 минуты назад

    Из козловских недоумков осталось в принципе не много - Кобелев, Лысенко и Субботин.

  • Милифисинда

    Милифисинда
    29 минут назад

    Для справки у нас в области 5 ВУЗов и ряд НИИ! Мало для науки?

  • Reflection

    Reflection
    8 минут назад

    Милифисинда

    Для справки у нас в области 5 ВУЗов и ряд НИИ! Мало для науки?



    Все ВУЗы находятся в федеральном подчинении, к науке региона никакого отношения не имеют. Кроме ИРО.

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