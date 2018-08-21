В Благовещенском СИЗО инспектор за взятку покупал для арестантов продукты и вещи

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Младший инспектор дежурной службы СИЗО-1 Благовещенска заказал осужденному портрет своей семьи. В ходе завязавшегося общения они договорились, что охранник будет покупать для «постояльцев» СИЗО продукты и другие вещи и получать за это «комиссионные».

В марте и апреле 2018 года младший инспектор неоднократно оказывал «подопечным» подобную услугу. На его счет периодически поступали деньги, часть из которых сотрудник СИЗО тратил на продукты, сигареты, сим-карту, флеш-карту, алкоголь. Один раз он даже бегал за семечками. Всё это охранник проносил не территорию СИЗО и незаконно передавал своим «деловым партнерам».

В итоге против младшего инспектора дежурной службы было выдвинуто обвинение в превышении полномочий, повлекшем существенное нарушение интересов общества и государства. Кроме того, его обвинили в получении взятки, не превышающей десяти тысяч рублей. В период с марта по апрель 2018 года он получил от осужденного 2 900 рублей. Его действия, по мнению обвинения, привели к дискредитации и подрыве авторитета правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы в лице СИЗО-1.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Дело было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства по уголовному делу. Младшего инспектора признали виновным, ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей с рассрочкой уплаты на десять месяцев, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.