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21августа
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сегодня, 11:39 4

В Благовещенском СИЗО инспектор за взятку покупал для арестантов продукты и вещи

В Благовещенском СИЗО инспектор за взятку покупал для арестантов продукты и вещи
Фото: Point.md

Младший инспектор дежурной службы СИЗО-1 Благовещенска заказал осужденному портрет своей семьи. В ходе завязавшегося общения они договорились, что охранник будет покупать для «постояльцев» СИЗО продукты и другие вещи и получать за это «комиссионные».

В марте и апреле 2018 года младший инспектор неоднократно оказывал «подопечным» подобную услугу. На его счет периодически поступали деньги, часть из которых сотрудник СИЗО тратил на продукты, сигареты, сим-карту, флеш-карту, алкоголь. Один раз он даже бегал за семечками. Всё это охранник проносил не территорию СИЗО и незаконно передавал своим «деловым партнерам».

В итоге против младшего инспектора дежурной службы было выдвинуто обвинение в превышении полномочий, повлекшем существенное нарушение интересов общества и государства. Кроме того, его обвинили в получении взятки, не превышающей десяти тысяч рублей. В период с марта по апрель 2018 года он получил от осужденного 2 900 рублей. Его действия, по мнению обвинения, привели к дискредитации и подрыве авторитета правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы в лице СИЗО-1.

Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Дело было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного разбирательства по уголовному делу. Младшего инспектора признали виновным, ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей с рассрочкой уплаты на десять месяцев, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия


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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    превышении полномочий, повлекшем существенное нарушение интересов общества и государства.

    Да-да. Пачка семечек...

  • Неферти.

    Неферти.
    26 минут назад

    Вот тебе и зарплаты хорошие,а всё мало. Идиот.

  • варварав

    варварав
    1 минута назад

    Не будет конкуренцию внутреннему магазину составлять, где ценник на все высокий. Магазинчик кстати родственничку руководства принадлежит

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    8 секунд назад

    надо его теперь поместить к его корешам в камеру!

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