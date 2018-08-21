Единороссы предложили думцам и сенаторам отказаться от повышенной пенсии

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Генеральный совет «Единой России» принял решение поручить фракции партии в Госдуме обеспечить внесение в парламент и принятие закона, аннулирующего пенсионные преференции для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Предложение внес секретарь генсовета и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

«Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы, представляющие нашу партию, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции», – цитирует Турчака РБК.

По словам вице-спикера, решение об отмене льгот депутатов и сенаторов должно вступить в силу 1 января 2019 года.​

Решением генсовета «Единой России», принятым в понедельник (есть в распоряжении РБК), членам партии, уже получающим повышенные депутатские пенсии, рекомендовано «в установленном порядке отказаться от выплаты ежемесячной доплаты к пенсии».

В соответствии с законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» пенсионное обеспечение отнесено к социальным гарантиям их деятельности. В соответствии с законом лица, отработавшие в парламенте более пяти лет, при выходе на пенсию получают специальную доплату так, чтобы их пенсия была не меньше 55 % от так называемого денежного вознаграждения депутата. Для тех, кто отработал в Думе более десяти лет, размер доплаты увеличивается так, чтобы общий размер пенсии составлял 75 % денежного вознаграждения.​

​В начале июля 2018 года на сайте Госдумы была размещена информация о размере пенсий депутатов. Согласно опубликованным данным, размер денежного вознаграждения депутата в 2018 году составляет 84 774 рублей. Таким образом, пенсия депутата, отработавшего в Думе хотя бы один полный срок, составляет 46 626 рублей; пенсия депутата, отработавшего на посту в Думе более десяти лет, – 63 581 рубль.​

Согласно действующему закону размер ежемесячной доплаты к пенсии думцев и сенаторов пересчитывается при увеличении ежемесячного денежного вознаграждения.​



14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о предстоящем повышении пенсионного возраста. «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», – заявил глава правительства.

Законопроект внесли в Госдуму 16 июня, 19 июля он был принят в первом чтении.