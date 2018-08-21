Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:26 25

Единороссы предложили думцам и сенаторам отказаться от повышенной пенсии

Единороссы предложили думцам и сенаторам отказаться от повышенной пенсии
Фото: ТАСС

Генеральный совет «Единой России» принял решение поручить фракции партии в Госдуме обеспечить внесение в парламент и принятие закона, аннулирующего пенсионные преференции для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Предложение внес секретарь генсовета и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

«Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы, представляющие нашу партию, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции», – цитирует Турчака РБК.

По словам вице-спикера, решение об отмене льгот депутатов и сенаторов должно вступить в силу 1 января 2019 года.​

Решением генсовета «Единой России», принятым в понедельник (есть в распоряжении РБК), членам партии, уже получающим повышенные депутатские пенсии, рекомендовано «в установленном порядке отказаться от выплаты ежемесячной доплаты к пенсии».

В соответствии с законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» пенсионное обеспечение отнесено к социальным гарантиям их деятельности. В соответствии с законом лица, отработавшие в парламенте более пяти лет, при выходе на пенсию получают специальную доплату так, чтобы их пенсия была не меньше 55 % от так называемого денежного вознаграждения депутата. Для тех, кто отработал в Думе более десяти лет, размер доплаты увеличивается так, чтобы общий размер пенсии составлял 75 % денежного вознаграждения.​

​В начале июля 2018 года на сайте Госдумы была размещена информация о размере пенсий депутатов. Согласно опубликованным данным, размер денежного вознаграждения депутата в 2018 году составляет 84 774 рублей. Таким образом, пенсия депутата, отработавшего в Думе хотя бы один полный срок, составляет 46 626 рублей; пенсия депутата, отработавшего на посту в Думе более десяти лет, – 63 581 рубль.​

Согласно действующему закону размер ежемесячной доплаты к пенсии думцев и сенаторов пересчитывается при увеличении ежемесячного денежного вознаграждения.​

14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о предстоящем повышении пенсионного возраста. «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», – заявил глава правительства.

Законопроект внесли в Госдуму 16 июня, 19 июля он был принят в первом чтении.

Просмотров всего: 1446

#Пенсионный фонд #российская власть


Власть 3

Президент Путин приказал внезапно проверить боеготовность войск
Власть

Для дальневосточных инвесторов разработают предложения по долгосрочным тарифам
Экономика 42

Китайским фермерам хотят предоставить дальневосточные гектары
Общество 13

Лидер «Новой России» считает, что у амурских дольщиков ситуация не сложная
Комментарии
Показать все (25) Обсудить на форуме
  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    6 часов назад

    3.4

  • ХитрыйЛис

    ХитрыйЛис
    6 часов назад

    У них с одной стороны отнимут, с другой прибавят)) Че смеятся?, делать босые жесты, якобы в сторону простых граждан... Этих никогда не обделят)))

  • 5amur

    5amur
    5 часов назад

    Ага, также сделать зарплату депутатам и членам правительства РФ средней по России, приравнять пенсии силовиков и обычных граждан, сделать возраст выхода на пенсию одним, включая силовиков....

  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    3.4

  • paravis

    paravis
    5 часов назад

    Предложение внес секретарь генсовета и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

    Начни с себя, Турчак, подай пример.

  • 5amur

    5amur
    5 часов назад

    В древнем Риме должность руководителя была почётной. За неё жалование не платили. Выбирали из лучших. Сейчас руководить это способ заработка

  • Pomidor

    Pomidor
    5 часов назад

    paravis

    Предложение внес секретарь генсовета и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

    Начни с себя, Турчак, подай пример.



    Ну так я думаю, он и откажется как действие закона вступит в силу

  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    не проголосуют-это так для отмазки для народа

  • belka717

    belka717
    5 часов назад

    paravis

    Предложение внес секретарь генсовета и вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

    Начни с себя, Турчак, подай пример.

    Не начнёт этот самый Турчак. Все наверху любят деньги и навряд ли откажутся от доплат.

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    5 часов назад

    Сытый голодному не товарищ.

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    5amur

    Ага, также сделать зарплату депутатам и членам правительства РФ средней по России, приравнять пенсии силовиков и обычных граждан, сделать возраст выхода на пенсию одним, включая силовиков....



    Ну, шестидесятипятилетний дед, шагающий маршем по плацу

    45 - самый оптимальный возраст. К тому же, для качественной обороны страны необходим оборот, чтобы как можно больше прошло через Армию, получило военную подготовку, а не таскало свои мощи на службу в ожидании пенсии до 65 лет.

    А пенсии части силовиков, конкретно - военных, не выше пенсий депутатов, протирающих в полной безопасности штаны в теплых помещениях, имеющих множество настоящих льгот и ничем не рискующих.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Ага, нашли дураков: будут они себя сами в чем то ограничивать ... не дождетесь.

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    Не согласятся.

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Пчелы против меда?Так не бывает!!!

  • КАРТОНКА

    КАРТОНКА
    2 часа назад

    5amur

    Ага, также сделать зарплату депутатам и членам правительства РФ средней по России, приравнять пенсии силовиков и обычных граждан, сделать возраст выхода на пенсию одним, включая силовиков....



    Военных вообще трогать нельзя, кто тогда у нас в структурах работать будет. Зачем нам престарелые "вояки"

  • СуХаРъ

    СуХаРъ
    2 часа назад

    Братеев1

    не проголосуют-это так для отмазки для народа



    Спорим, на лысо не побреешься, если проголосуют?

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    Единороссы предложили думцам и сенаторам отказаться от повышенной пенсии



    ну вот и отказывайтесь, ищите деньги,

    а народ не оббирайте

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    Сухарь так я и так лысый

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Братеев1

    не проголосуют-это так для отмазки для народа



    Жирик против?



    Кто бы мог подумать?



  • 55

    55
    1 час назад

    За то что едросня творит ее вообще надо лишить пенсий.

  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    золотые слова

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    СуХаРъ

    Братеев1

    не проголосуют-это так для отмазки для народа



    Спорим, на лысо не побреешься, если проголосуют?



    Если даже проголосуют за отмену повышенной пенсии, то только до того момента, пока народ успокоится и привыкнет к новым пенсиям. А потом под шумок все вернут обратно ... а возможно еще и с компенсацией морального ущерба.

  • Пацан в маске

    Пацан в маске
    48 минут назад

    да может и проголосуют, почему собственно и нет? не так уж и много потеряют на самом то деле

  • Леонид 67

    Леонид 67
    35 минут назад

    Уважаемый(ая) Myxira (извиняюсь не знаю), зря Вы так, про 65-ти летних военных "дедах", которые шагают маршем по плацу. Не даром говорят, офицеров бывших, не бывает! Они пребывают в запасе (на пенсии), но, они в строю!. До 65-ти (полковники, капитаны 1 ранга), а есть те, которые и до 70 (высшие офицеры). Возраст военных, пребывающих в запасе, зависит от состава запаса (воинского звания) и разряда (первый, второй). А потом, всё, отставка...

  • Myxira

    Myxira
    21 минута назад

    Леонид 67

    Уважаемый(ая) Myxira (извиняюсь не знаю), зря Вы так, про 65-ти летних военных "дедах", которые шагают маршем по плацу. Не даром говорят, офицеров бывших, не бывает! Они пребывают в запасе (на пенсии), но, они в строю!.



    В запасе - нормально, да, но не на службе, согласитесь. Всему есть предел. Да и здоровье военных чаще подводит, чем гражданских - не все же службу по паркету шаркали. У меня знакомых 1960-1965 годов многих уже нет, отличных ребят...

    И, возможно, для кого-то звучит обидно, но 65 лет - все же возраст дедовский, даже если мужчина еще ого-го!

Показать все (25) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь