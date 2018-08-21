Мужчина подрался с медведем ради сына

Фото: Sandakan Wildlife Office

В Малайзии отец спас сына от атаки редкого медведя, после чего мужчина попал в больницу. Сейчас жизни человека ничего не угрожает.

Инцидент произошел в одной из деревень неподалеку от города Тонгод в штате Сабах на востоке страны. 58-летний Джексон Йонгки сажал рис вместе с сыновьями 15 и 17 лет, когда к ним подошел малайский медведь. «Медведь попытался напасть на моего сына, и я, недолго думая, огрел его деревяшкой, которую держал в руках», – рассказал отец семейства.

Семья попыталась скрыться от животного, но правая нога Йонгки увязла в грязи, и он упал. Медведь, приблизившись к мужчине, укусил его за другую ногу и ушёл в неизвестном направлении. Сыновья доставили мужчину в больницу. Ему перевязали рану, после чего отпустили домой.

Мужчина надеется, что медведя скоро поймают, так как он представляет опасность для всех жителей деревни.

Малайский медведь – самый мелкий представитель семейства медведей, живет в тропических и субтропических лесах предгорий и гор Юго-Восточной Азии. Питается в основном насекомыми и червями, а также побегами, корнями и плодами растений. Несмотря на небольшой размер и вес (около 45 килограммов), достаточно агрессивен и способен защитить себя от тигра или крокодила.

За охоту или содержание у себя животного положен штраф от 50 тысяч до 250 тысяч малайзийских ринггитов (от 820 тысяч рублей до 4 миллионов рублей) и тюремное заключение на срок от одного до пяти лет, сообщает «Лента.ру».