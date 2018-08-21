На станции переливания в Благовещенске заканчиваются запасы крови

В Благовещенске доноров призывают сдать кровь. На станции переливания крови сложилась повышенная потребность крови всех групп с отрицательным резус-фактором.

По мессенджерам амурчан распространяется следующая информация: «На станции переливания крови сложилась нелегкая ситуация. Большинство доноров всегда ответственны, но отпуск еще никто не отменял, и мы это понимаем. Но если вы в городе и имеете возможность приехать, тогда эта огромная просьба именно к вам. Приходите сдавать кровь сами и приводите других. Можно организовать поход целой организации или учебной группы. Звоните 44-46-88, не оставайтесь в стороне».

«Ситуация в настоящее время не критическая, однако действительно есть потребность в крови с отрицательным резус-фактором, – сообщил корреспонденту ИА "Амур.инфо" главный врач станции переливания крови Сергей Абрамович. – Отследить информацию о потребности станции можно на сайте "Я донор" с помощью сервиса "Донорский светофор"».

По данным информера на сайте «Я донор», запасы крови группы 0(I) с положительным резус-фактором имеются в достаточном количестве, повышенная потребность сложилась в крови с отрицательным резусом. Есть повышенная потребность в крови группы A(II) – с положительным и отрицательным резус-фактором. Кровь группы B(III) с положительным резус-фактором есть в достаточном количестве, однако имеется повышенная потребность в крови этой группы с отрицательным резус-фактором. Крови группы AB(IV) с положительным резусом недостаточно, в крови с отрицательным резус-фактором – повышенная потребность.

Станция переливания крови находится в Благовещенске по адресу: улица Театральная, 29. Номер телефона донорского отдела: (4162) 44-46-84. Всем желающим сдать кровь необходимо иметь паспорт с регистрацией в Благовещенске. Станция работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.