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21августа
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сегодня, 10:56 9

На станции переливания в Благовещенске заканчиваются запасы крови

На станции переливания в Благовещенске заканчиваются запасы крови

В Благовещенске доноров призывают сдать кровь. На станции переливания крови сложилась повышенная потребность крови всех групп с отрицательным резус-фактором.

По мессенджерам амурчан распространяется следующая информация: «На станции переливания крови сложилась нелегкая ситуация. Большинство доноров всегда ответственны, но отпуск еще никто не отменял, и мы это понимаем. Но если вы в городе и имеете возможность приехать, тогда эта огромная просьба именно к вам. Приходите сдавать кровь сами и приводите других. Можно организовать поход целой организации или учебной группы. Звоните 44-46-88, не оставайтесь в стороне».

«Ситуация в настоящее время не критическая, однако действительно есть потребность в крови с отрицательным резус-фактором, – сообщил корреспонденту ИА "Амур.инфо" главный врач станции переливания крови Сергей Абрамович. – Отследить информацию о потребности станции можно на сайте "Я донор" с помощью сервиса "Донорский светофор"».

По данным информера на сайте «Я донор», запасы крови группы 0(I) с положительным резус-фактором имеются в достаточном количестве, повышенная потребность сложилась в крови с отрицательным резусом. Есть повышенная потребность в крови группы A(II) – с положительным и отрицательным резус-фактором. Кровь группы B(III) с положительным резус-фактором есть в достаточном количестве, однако имеется повышенная потребность в крови этой группы с отрицательным резус-фактором. Крови группы AB(IV) с положительным резусом недостаточно, в крови с отрицательным резус-фактором – повышенная потребность.

Станция переливания крови находится в Благовещенске по адресу: улица Театральная, 29. Номер телефона донорского отдела: (4162) 44-46-84. Всем желающим сдать кровь необходимо иметь паспорт с регистрацией в Благовещенске. Станция работает с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов.

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#жизнь #здоровье


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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    7 часов назад

    По первой группе положительной хватает и тут же не хватает

  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    7 часов назад

    То избыток то нехватка. Вампиров завели на станции?

  • Товарищ Кац

    Товарищ Кац
    6 часов назад

    куда вторую подевали ? в Сирию отправляют чтоли?

  • Pomidor

    Pomidor
    5 часов назад

    Жаль, что доноров у нас мало, я вот каждые 2 месяца хожу сдавать

  • ЛиСа

    ЛиСа
    5 часов назад

    PomidorЖаль, что доноров у нас мало, я вот каждые 2 месяца хожу сдавать


    Доноров мало, одни горлодёры и смехачи, к сожалению. Думают, что им или близким никогда не пригодится...

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    Pomidor

    Жаль, что доноров у нас мало, я вот каждые 2 месяца хожу сдавать



    Тогда должны знать о существующих ограничениях. Здоровых абсолютно людей нынче не много.

  • GnOmE

    GnOmE
    2 часа назад

    принимают с 8 до 11 только и в будние дни. сами виноваты. когда ходить то?

  • Pomidor

    Pomidor
    2 часа назад

    Myxira

    Pomidor

    Жаль, что доноров у нас мало, я вот каждые 2 месяца хожу сдавать



    Тогда должны знать о существующих ограничениях. Здоровых абсолютно людей нынче не много.



    ну не соглашусь, что их не много, просто время принятие крови не очень удобное, многие на работу в это время едут и не совсем удобно ехать сдавать кровь, ну а кому-то просто лень

  • холостяк

    холостяк
    33 минуты назад

    GnOmE

    принимают с 8 до 11 только и в будние дни. сами виноваты. когда ходить то?



    В день сдачи крови донор освобождается от работы, за донором сохраняется средняя заработная плата по месту работы и предоставляется дополнительный день отдыха, который по его желанию может быть присоединен к очередному отпуску

    Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ, статья 186

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