Юному благовещенцу Елисею необходима спецкровать для инвалидов

Трехлетнему благовещенцу Елисею Проценко с мышечной атрофией необходима специальная кровать для инвалидов. Стоит она чуть более ста тысяч рублей и не по карману маме мальчика Анастасии. Поэтому она обратилась в благотворительный фонд для сбора средств.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Елисею Проценко был поставлен редкий диагноз – спинально-мышечная атрофия Верднига-Гоффмана. Он не может дышать самостоятельно и зависит от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Поэтому долгое время Елисей жил в больнице. Затем благодаря поддержке неравнодушных людей семье удалось приобрести комплекс домашней реанимации. И мальчик смог жить дома.

Сейчас ему три года, и он вырос из маленькой кроватки. Специализированная кровать даст возможность маме эффективно ухаживать за больным ребенком.

«Кровать с электроприводом, – пояснила Анастасия Проценко. – Можно автоматически поднять и опустить любую ее часть: верхнюю, среднюю, нижнюю, чтобы приподнять ребенка. Я даже смогу привести сына в вертикальное положение заниматься с ним. Кровать на колесиках – ее можно передвинуть и повернуть в любое удобное положение. Сейчас мы находимся в больнице. И Елисей лежит на обычной кровати. Мне очень тяжело за ним ухаживать».

На кровать необходимо собрать 104 299 рублей. Мама мальчика обратилась за помощью в благотворительный фонд «Предание» для того, чтобы сбор средств был максимально прозрачным. На сегодняшний день собрано более 27 тысяч рублей.

Желающие оказать помощь в приобретении удобной кровати для Елисея, могут перейти по ссылке на сайт фонда. «Можно пожертвовать некоторую сумму на странице Елисея на сайте, – пояснила Анастасия. – Выбрать предлагаемую сумму или ввести любую другую и нажать кнопку "пожертвовать". Но в этом случае с суммы снимают 8 %. Можно на странице взять реквизиты банка и перечислить непосредственно на счет – тогда проценты не снимаются».