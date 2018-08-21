В Казахстане акробатка сорвалась с полотен (видео)

Фото: vk.com

В Казахстане гастролирует цирковая труппа из Омска. В городе Талдыкорган 18 августа выступление одной из гимнасток едва не окончилось трагедией. 28-летняя Дарья Верская сорвалась при выполнении сложного акробатического трюка.

Момент падения попал на видео. К счастью, девушка не пострадала.

«Вчерашнее происшествие всех напугало. Упавшую во время выступления с высоты девушку зовут Дарья Верская. Она уроженка Омска. Очень опытная акробатка, большинство своих трюков делает без страховки. Вчера во время падения Дарья все знала с технической стороны, собралась и не получила серьезных повреждений», – рассказали коллеги.

Уже 20 августа девушка вновь вышла на арену.

Другая коллега гимнастки Наталья Корнилова объяснила, что причиной падения стали непросохшие полотна: «Полотна постирали перед работой. В каком-то месте они не досохли. Рука соскочила – когда полотна влажные, ткань меняет текстуру».

Дарья работает в цирке уже 7 лет, а в социальных сетях девушка написала, что готова продолжать работу в штатном режиме, сообщает ФАН.