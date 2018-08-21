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сегодня, 10:29 2

В Белогорске появится специализированный стрелковый тир

В Белогорске появится специализированный стрелковый тир
Фото: kronnews.ru

Новый стрелковый тир построят в Белогорске. Спортивное сооружение появится на территории школы № 5 по ул. Ломоносова. Инвестиционный контракт с подрядчиком уже заключен. Специалисты приступили к работам.

На территории Белогорска специализированного спортивного сооружения для стрельбы нет. В подвалах школы № 200 и гимназии № 1 есть лишь приспособленные для этого помещения. Еще в 2012 году изготовили проект на реконструкцию и оснащение помещения недостроенного здания тира школы № 5. Как рассказали в комитете по образованию, сооружение тира возводили вместе со зданием образовательного учреждения более 25 лет назад. Была выполнена кирпичная кладка стен и кровля. На этом строительные работы в 90-е годы завершились. Все это время здание не использовалось.

Строителям предстоит реконструировать одноэтажное задние площадью более 370 квадратных метров и подключить помещение к сетям инженерного обеспечения.

Инвестиционный контракт с подрядчиком на сумму около 27 миллионов рублей уже заключен. Специалисты приступили к работам. Финансирование пройдет в несколько этапов. В соответствии с графиком до конца 2018 года предусмотрен платеж на сумму 4 миллиона рублей, до 30 декабря 2019 года – 6,3 миллиона, до 30 декабря 2020 года – 16,6 миллиона рублей.

В здании разместится огневая зона, учебный класс, комната хранения оружия и боеприпасов, вспомогательные и подсобные помещения. В помещении установят тир для стрельбы на дистанцию 25 и 50 метров. Его оснастят электронными мишенными установками для стрельбы из малокалиберного и крупнокалиберного пистолетов различных марок, из винтовки и малокалиберной винтовки.

Торцевая сторона тира предусмотрена со сплошной защитой из листовой стали толщиной 10 миллиметров, а также поленницей, толщиной 1 000 миллиметров. Каждое стрелковое место будет разделено на кабины с перегородками, выстой до 2 метров.

Проектом предусмотрена и установка системы видеонаблюдения. Тир будет введен в эксплуатацию в декабре 2018 года.

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#Белогорск


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Комментарии
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  • Егорий

    Егорий
    6 часов назад

    Что сегодня может быть актуальнее в России...

  • банбан

    банбан
    45 минут назад

    были тиры- снесли или продали/последний лет 10 назад продан

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